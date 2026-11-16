Komoly számot mondott be Kijev: új katonai taktikát vet be az orosz hadsereg

Mihajlo Drapatij ukrán főparancsnok jelentésére hivatkozva Zelenszkij kiemelte, hogy az ukrán drónok folyamatosan támadják az orosz hadsereg ellátását biztosító olajipari létesítményeket.

Az elmúlt hét folyamán találatot szenvedett egy kulcsfontosságú olajipari bázis a Szamarai területen, egy jelentős finomító Volgográdban, valamint Oroszország legnagyobb olajfinomítója is Omszkban, amely mintegy 2500 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

Mindeközben Oroszország sem hagyott fel az ukrán energiahálózat rombolásával.

Zelenszkij szerint az orosz haderő új taktikát alkalmaz, amelynek lényege, hogy kiszemelnek egy-egy régiót, majd napokon keresztül koncentráltan támadják az ottani elektromos hálózatot és az alállomásokat. Szeptember óta különösen a Zaporizzsjai és a Dnyipropetrovszki területen fokozódtak a csapások. Utóbbit érte a legtöbb támadás, összesen 131 alkalommal.

A közelgő tél és a ballisztikus rakéták jelentette fenyegetés miatt az ukrán elnök fokozott nemzetközi segítséget sürgetett. Bejelentette, hogy az Európai Bizottság sürgősségi energetikai támogatást nyújt, amely generátorokat és pénzügyi forrásokat is magában foglal. Emellett Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a nyugati partnerekkel közösen a Patriot és a NASAMS légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták beszerzésére kell összpontosítaniuk.

A november 10–11-én lezajlott amerikai–orosz–ukrán háromoldalú béketárgyalások kapcsán az államfő jelezte, hogy Kijev szorosabbra kívánja fűzni az együttműködést az európai szövetségesekkel.

Zelenszkij szerint elengedhetetlen egy erős, egységes európai álláspont kialakítása, a jelenlegi háromoldalú tárgyalási formátumot pedig egy jóval erősebb, szélesebb körű együttműködéssé kell továbbfejleszteni.

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