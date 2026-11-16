Küszöbön az újabb háború? Óriási katonai erőt vonultat fel Amerika, hónapok óta nem látott lépésre szánta el magát

Az amerikai USS Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó is megérkezett a Közel-Keletre, így három amerikai repülőgép-hordozó tartózkodhat egyidejűleg a térségben - jelentette vasárnap az Axios amerikai hírportál és az Al Jazeera televízió amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva.

Az Axios amerikai hírportál szerint

a USS Theodore Roosevelt vasárnap elérte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) műveleti területét.

Az Al Jazeera értesülése szerint a hajó csatlakozott a térségben állomásozó USS George H.W. Bush és USS George Washington repülőgép-hordozókhoz. A CENTCOM egyelőre nem kommentálta az értesüléseket.

Amennyiben mindhárom hadihajó a térségben marad,

április óta először lesz egyszerre három amerikai repülőgép-hordozó harccsoport a Közel-Keleten.

Egyelőre nem ismert, hogy a USS Theodore Roosevelt valamelyik már ott lévő hordozót váltja-e, vagy az amerikai katonai jelenlét ideiglenes megerősítéséről van szó.

A térségben az utóbbi időszakban ismét fokozódtak a feszültségek. Az iráni Forradalmi Gárda vasárnap azt közölte, hogy drónokkal támadást hajtott végre egy bahreini amerikai katonai létesítmény ellen. Bahrein védelmi minisztériuma ugyanakkor azt közölte, hogy az iráni dróntámadást sikeresen elhárították.

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