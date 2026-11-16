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Küszöbön az újabb háború? Óriási katonai erőt vonultat fel Amerika, hónapok óta nem látott lépésre szánta el magát
Globál

Küszöbön az újabb háború? Óriási katonai erőt vonultat fel Amerika, hónapok óta nem látott lépésre szánta el magát

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Az amerikai USS Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó is megérkezett a Közel-Keletre, így három amerikai repülőgép-hordozó tartózkodhat egyidejűleg a térségben - jelentette vasárnap az Axios amerikai hírportál és az Al Jazeera televízió amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva.

Az Axios amerikai hírportál szerint

a USS Theodore Roosevelt vasárnap elérte az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) műveleti területét.

Az Al Jazeera értesülése szerint a hajó csatlakozott a térségben állomásozó USS George H.W. Bush és USS George Washington repülőgép-hordozókhoz. A CENTCOM egyelőre nem kommentálta az értesüléseket.

Amennyiben mindhárom hadihajó a térségben marad,

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április óta először lesz egyszerre három amerikai repülőgép-hordozó harccsoport a Közel-Keleten.

Egyelőre nem ismert, hogy a USS Theodore Roosevelt valamelyik már ott lévő hordozót váltja-e, vagy az amerikai katonai jelenlét ideiglenes megerősítéséről van szó.

A térségben az utóbbi időszakban ismét fokozódtak a feszültségek. Az iráni Forradalmi Gárda vasárnap azt közölte, hogy drónokkal támadást hajtott végre egy bahreini amerikai katonai létesítmény ellen. Bahrein védelmi minisztériuma ugyanakkor azt közölte, hogy az iráni dróntámadást sikeresen elhárították.

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