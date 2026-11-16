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Marine Le Pen nyíltan beszélt arról, mi vár Ukrajnára, ha ő lesz az elnök
Globál

Marine Le Pen nyíltan beszélt arról, mi vár Ukrajnára, ha ő lesz az elnök

Portfolio
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A jövő tavaszi elnökválasztáson aratott győzelme esetén is folytatná Ukrajna tárgyi és humanitárius támogatását Marine Le Pen. A francia szélsőjobboldali politikus ugyanakkor közölte, hogy újabb pénzügyi segítséget már nem tudna nyújtani az országnak, de a korábban vállalt kötelezettségeket betartaná.

Marine Le Pen hétfőn, az ukrán párizsi nagykövettel folytatott megbeszélése után kiadott közleményében ismertette az álláspontját. Ebben hangsúlyozta, hogy

amennyiben 2027 tavaszán államfővé választják, Franciaország továbbra is biztosítja majd a tárgyi és humanitárius segélyeket a háború sújtotta országnak.

A politikus kifejtette, hogy a francia költségvetés jelenleg nem teszi lehetővé Ukrajna további pénzügyi támogatását. Hozzátette ugyanakkor, hogy elnökként tiszteletben tartaná a már meglévő nemzetközi vállalásokat,

beleértve a korábban Kijev számára jóváhagyott, 90 milliárd eurós közös EU-s hitelt is.

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A közlemény szerint Le Pen a találkozón arra kérte a nagykövetet, tolmácsolja Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy nyitott egy párizsi vagy brüsszeli személyes találkozóra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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