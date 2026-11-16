Megerősítették: napokon belül tárgyal a világ három legnagyobb hatalmú embere – De egy fontos kérdésről nem lesz szó

A történelmi jelentőségűnek tekintett csúcstalálkozóra az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés, az APEC vezetői találkozójának alkalmából kerül sor.
A találkozó időpontját először a Fehér Ház jelentette be pénteken, majd szombaton a Kreml is megerősítette Putyin részvételét.
A kínai külügyminisztérium nem közölt részleteket a tervezett tárgyalások napirendjéről.
Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy a háromoldalú egyeztetésen a nukleáris leszerelésről és az iráni háborúról kíván tárgyalni.
Amerikai kormányzati tisztségviselők szerint az ukrajnai háború nem szerepel a napirenden.
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