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Megjöttek a műholdfelvételek: felrobbantották az ukránok a Krími hidat – Jól látszik, mekkora a pusztítás
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Megjöttek a műholdfelvételek: felrobbantották az ukránok a Krími hidat – Jól látszik, mekkora a pusztítás

Portfolio
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Ma hajnalban ukrán dróntámadás érte az Oroszországot Krímmel összekötő hidat, megjöttek az első műholdfelvételek az ukrán csapás által okozott károkról.

A Krími hidat ma reggel ukrán dróntámadás érte: a pilóta nélküli repülőgép, vagy repülőgépek több ponton is kárt okoztak az építményben, a hidat lezárták az orosz hatóságok.

Műholdfelvételek alapján legalább három ponton keletkezett kár a hídban:

az útburkolat két ponton megrepedt, a hídboltozat is megsérült. Egyelőre nem látszik egyértelműen, milyen súlyos a kár, de valószínűleg javítható.

Az ukrán haderő már többször is megpróbálta felrobbantani a Krími hidat, hiszen amellett, hogy fontos katonai utánpótlási útvonal, szimbolikus jelentősége is van, hiszen a híd megépítésével szilárdította meg Putyin elnök a félsziget megszállását és személyesen vezetett át kamionnal az építményen annak felavatásakor. Egyelőre az ukrán támadások azonban csak átmeneti forgalomzavarokat okoztak, az orosz hatóságok néhány nap alatt kijavították a károkat.

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