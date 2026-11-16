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Megszólalt az Európai Tanács elnöke: Ukrajna és több környező ország jövője is az EU-ban van
Globál

Megszólalt az Európai Tanács elnöke: Ukrajna és több környező ország jövője is az EU-ban van

MTI
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Az uniós bővítés a legjobb geopolitikai befektetés, amelyet Európa a béke, a megbékélés, a biztonság, a demokrácia, a stabilitás és a jólét érdekében tehet, segít ugyanis leküzdeni a történelmi megosztottságot, és formálni a közös jövőt - jelentette ki hétfőn Brüsszelben António Costa, az Európai Tanács elnöke.

Az uniós bővítési fórum záróbeszédében Costa hangsúlyozta: az uniós csatlakozás előnyeire a 2004-es bővítés a legjobb példa. Azon közép- és kelet-európai országok gazdasága ugyanis, amelyek 22 évvel ezelőtt csatlakoztak az unióhoz, több mint a kétszeresére nőtt.

Az akkor csatlakozott tagállamok 26 millió munkahely létrejöttéhez járultak hozzá, ebből több mint hatmillió náluk jött létre.

Ezek a számok azt mutatják, hogy a bővítés nem kezelendő teher, hanem befektetés a közös jólétünkbe. Lehetőségeket teremt az állampolgárok és a vállalkozások számára, bővíti piacainkat, erősíti szociális modellünket, és növeli azon képességünket, hogy reagáljunk a globális kihívásokra - fogalmazott.

A jelenlegi bizonytalan világban a bővítés megerősíti Európát mint geopolitikai szereplőt, ellenálló gazdasági erőt és a béke letéteményesét

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- hangoztatta Costa. Hozzátette: a hiteles bővítési politika biztonságosabbá, versenyképesebbé és ellenállóbbá teszi Európát.

Costa kiemelte: a csatlakozási folyamatnak tisztességesnek, következetesnek és érdemeken alapulónak kell maradnia. A csatlakozás ugyanis - szavai szerint - nem csupán a jogszabályok és intézmények összehangolásáról szól, hanem a bizalom építéséről, a viták diplomáciai úton történő jóhiszemű rendezéséről, valamint egy olyan jövő megteremtéséről, amelyben az együttműködés felváltja a bizalmatlanságot és a megosztottságot.

Kijelentette: az Európai Unióhoz való csatlakozás iránti törekvésnek segítenie kell a történelmi sérelmek leküzdését, a nacionalista retorika elutasítását, és arra kell ösztönöznie az országokat, hogy valódi együttműködésre törekedjenek.

A múlt örökségének leküzdése az uniós integráció alapvető előfeltétele

- hangoztatta.

Meggyőződésem, hogy Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok jövője az Európai Unión belül van. Közösen kell dolgoznunk azon, hogy ez a meggyőződés valósággá váljon - tette hozzá beszédében az Európai Tanács elnöke.

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