Megtámadták Moszkvát, nappallá vált az éjszaka a Fekete-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem vasárnap délután 5 és hétfő reggel 8 óra között - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján.

Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól messze, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek.

A Krasznodari terület operatív parancsnoksága hétfő reggel arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadás következtében két felnőtt és egy gyermek megsebesült a Szeverszkajai járásban, Ilszkaja településen tűz ütött ki egy vállalat területén.

(MTI)