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Megtámadták Moszkvát, nappallá vált az éjszaka a Fekete-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
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Megtámadták Moszkvát, nappallá vált az éjszaka a Fekete-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

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Vasárnap délután 5 és hétfő reggel 8 óra között mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól messze, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek. Online beszámolók szerint mára virradóra ukrán drónok támadták meg a Fekete-tenger közelében fekvő Azov város olajlétesítményeit Oroszország Rosztovi területén, a helyszínen hatalmas lángok csaptak fel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
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600 ukrán drónt lőttek le Moszkva közelében

Mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem vasárnap délután 5 és hétfő reggel 8 óra között - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján.

Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól messze, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek.

A Krasznodari terület operatív parancsnoksága hétfő reggel arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadás következtében két felnőtt és egy gyermek megsebesült a Szeverszkajai járásban, Ilszkaja településen tűz ütött ki egy vállalat területén.

(MTI)

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Megerősítették: napokon belül tárgyal a világ három legnagyobb hatalmú embere – De egy fontos kérdésről nem lesz szó

November 19-én Sencsenben háromoldalú találkozót tart Hszi Csin-ping kínai elnök Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz államfővel - erősítette meg hétfőn a kínai külügyminisztérium.

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Újabb szankciókat fogadhat el az EU Oroszország ellen

Az Európai Unió (EU) tagállamainak külügyminiszterei hétfőn, brüsszeli tanácskozásukon újabb szankciókat fogadhatnak el Oroszország ellen, a megszorító intézkedések egyebek mellett a pénzügyi területet, valamint az uniós olajembargót megszegő úgynevezett árnyékflotta hajóinak üzemeltetőit érintheti.

A tanácskozás részleteit ismerő uniós források szerint a tagállamok külügyminiszterei tanácsülésükön mindenekelőtt megbeszélést folytatnak majd Oroszország Ukrajna elleni háborújáról, különös tekintettel arra, hogy

miként lehetne megerősíteni Ukrajna polgári infrastruktúráját a közelgő tél előtt.

Az ülés alkalmával az uniós külügyi tanács tagjai a tervek szerint újabb szankciókat fogadnak el Oroszországgal szemben, a megszorító intézkedések az orosz pénzügyi szektort, beleértve a kriptoeszköz-szolgáltatókat érintik majd. Az EU szankciós listáját emellett mintegy száz természetes és jogi személlyel bővíti majd.

A külügyi tanács várhatóan újabb szankciós intézkedéseket fogad el továbbá az uniós büntetőintézkedéseket megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival, valamint az őket üzemeltető vállalatokkal szemben. Az intézkedések továbbá olyan olajfinomítókat is céloznak, amelyek segítik Oroszország háborúját, vagy hasznot húznak belőle.

A külügyminiszterek emellett szankciókat fogadnak el a Hamász iszlamista terrorszervezet tiltott finanszírozásáért felelősökkel, valamint a haiti bűnszervezetek vezetővel szemben.

(MTI)

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