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Nagy a baj Szerbiában, már az állami olajtartalékokhoz kell nyúlni
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Nagy a baj Szerbiában, már az állami olajtartalékokhoz kell nyúlni

Portfolio
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Az állami kőolajtartalékok felhasználásáról döntött a szerb kormány, miután a horvát JANAF kőolajvezeték sérülése miatt megszakadt az ország egyetlen olajfinomítójának nyersanyagellátása. A kabinet legfeljebb 66 ezer tonna kőolajat bocsáthat a NIS rendelkezésére, hogy elkerülhető legyen a pancsovai finomító leállása és biztosított maradjon a belföldi üzemanyag-ellátás.

A szerb kormány közleménye szerint a NIS képviselői arról tájékoztatták a bányászati és energiaügyi minisztériumot, hogy a horvát JANAF kőolajvezeték sérülése miatt fennakadások keletkeztek a rendszeres nyersolajszállításban. A vállalat ezért az állami tartalékok felhasználását kérte, hogy fenntarthassa a pancsovai finomító működését és biztosíthassa a szerb piac folyamatos ellátását.

Az ügyvezető kormány a helyzet értékelését követően, a létfontosságú nemzeti érdekek védelmére hivatkozva engedélyezte, hogy

legfeljebb 66 ezer tonna nyersolajat biztosítsanak a NIS számára az állami készletekből.

A kabinet hangsúlyozta, hogy a döntés célja a finomító működésének fenntartása és az ellátási zavarok elkerülése. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kormány közlése szerint a JANAF vezetéken keresztüli szállításnak jelenleg nincs alternatívája, a pancsovai finomító pedig enélkül nem képes működni.

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A szerb kormány egyúttal igyekezett megnyugtatni a lakosságot: közleményében hangsúlyozta, hogy nincs ok aggodalomra, és az üzemanyagok felhalmozására sincs szükség.

Előzmények

Ahogy arról korábban beszámoltunk, november 6-án leállt a nyersolajszállítás a JANAF vezetékrendszerén, miután megsérült a Sziszek és Szlavónbród közötti vezetékszakasz. A balesetet a felújítási munkálatok során egy munkagép lezuhanó alkatrésze okozta,

a sérülés következtében pedig mintegy 500 ezer liter kőolaj szivárgott ki.

A szerb N1 korábbi értesülései szerint a pancsovai finomító már csökkentette termelését, és a teljes leállás lehetőségére is felkészült. A portál forrásai úgy tudták, hogy a vezeték helyreállítása december elejéig is elhúzódhat, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.

A helyzet a Mol szempontjából is kiemelt jelentőségű, a magyar olajvállalat ugyanis a pancsovai finomítót működtető NIS többségi tulajdonának megszerzésén dolgozik. A Mol november elején engedélyt kapott az ügylethez kapcsolódó előkészítő tranzakciókra, a felvásárlás lezárásához azonban továbbra is külön amerikai jóváhagyás szükséges.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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