Nagyot esett a gáz ára!

Az európai földgázárak ma 4,7 százalékos esést követően 87 euró/MWh alá csökkentek,
tovább folytatva a pénteki áresést, annak ellenére, hogy a Közel-Keleten ismét kiéleződtek a harci cselekmények, miközben a kínálati helyzet továbbra is feszes.
A beszámolók szerint Irán vasárnap támadást intézett egy Bahreinben található amerikai helikopterbázis ellen, ami hetek óta az első iráni csapás volt a térség valamelyik állama ellen. Eközben folytatódtak a Hormuzi-szorosban és annak környékén közlekedő hajók elleni támadások is. A konfliktus következtében a globális LNG-export közel egyötöde esett ki a Perzsa-öböl térségéből, ami arra kényszeríti Európát, hogy az ázsiai vásárlókkal versenyezzen a szűkösen rendelkezésre álló szállítmányokért.
Az Európai Unió földgázimportja továbbra is elmarad az egy évvel korábbi szinttől, miközben
az eleve történelmileg alacsony gáztárolói készletek a szezonális kereslet élénkülésével már csökkenésnek indultak.
A következő hetekre előre jelzett hidegebb időjárás várhatóan tovább növeli a fűtési célú gázkeresletet, ami további nyomást helyezhet a készletekre. A helyzetet a norvégiai termelési és szállítási kiesések is nehezítik.
Az uniós gáztárolók töltöttsége 70,6 százalékra csökkent, ami jelentősen elmarad az ötéves szezonális átlagot jelentő 89 százaléktól. Németországban még kedvezőtlenebb a helyzet: az ország gáztárolói mindössze 57 százalékos töltöttségen állnak.
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