Ő örökölheti Donald Trump székét, de halogatja az életbevágó döntést – Erről pusmognak a zárt ajtók mögött

Az amerikai alelnök gondolkodását ismerő személyek szerint Vance valóban nem határozta még el magát. A döntési ütemtervet már a félidős választások előtt felállították, bár a tanácsadók szerint az időzítés még változhat. A hírportál forrásai szerint a politikus a júliusban született negyedik gyermekük nyomán még egyeztet a családjával és feleségével a lehetséges indulásról.
Vance legközelebbi politikai tanácsadói ugyanakkor arra biztatják, hogy induljon, és úgy vélik, végül versenybe fog szállni.
Szövetségesei úgy gondolják, a félidős választási kudarc nem változtatott Vance helyzetén, mivel az nem változtat kiterjedt adományozói hálózatán, politikai gépezetén és országos ismertségén. A Vance-kampányt az általa társalapított, titokzatos Rockbridge Network alapozhatja meg pénzügyileg, amely a választások után Houstonban tartott találkozót.
Az Axios kiemeli: a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) pénzügyi elnökeként
Vance szoros kapcsolatot épített ki a legfontosabb adományozókkal, köztük olyan techmilliárdosokkal, mint Peter Thiel, David Sacks és Elon Musk.
A félidős kampánykörút során pedig a helyi aktivistákkal és párttisztviselőkkel is megerősítette a viszonyát.
A választási pofára esés ugyanakkor lehetőséget adott a Trumpon túllépni kívánó republikánusoknak arra, hogy új irányvonal mellett kardoskodjanak, Vance ezért igyekszik elhatárolódni a kormányzattól, főleg Irán kapcsán. (Erről a Portfolio-n itt írtunk bővebben.)
Vance állítólag úgy véli, a kampány korai beindítása azért is kockázatos lenne, mert elvonná a figyelmet Donald Trumpról, és ez elidegeníthetné az elnököt.
Trump korábban kijelentette, hogy bár sokaknak nem tetszettek Vance iráni háborúval kapcsolatos megjegyzései, az ő kapcsolatukat ez nem befolyásolta.
Miközben az alelnök mérlegel, más republikánusok is a 2028-as indulást fontolgatják, köztük Ted Cruz texasi szenátor, akinek a stábja már megbeszéléseket is tartott a témában. Sok republikánus – köztük Cruz egyes szövetségesei is – kételkedik azonban abban, hogy a szenátor komoly kihívója lehetne Vance-nek, különösen akkor, ha Trump az alelnököt támogatja.
ám Egyesek Marco Rubio külügyminisztert már erősebb riválisnak tartják,
aki olyan befolyásos adományozókat tudhat maga mögött, mint Ken Griffin. Rubio azonban többször jelezte, hogy Vance indulása esetén beállna mögé, ráadásul külügyminiszteri és nemzetbiztonsági tanácsadói leterheltsége miatt nem rendelkezik annyira kiépített politikai gépezettel, mint az alelnök.
A további lehetséges republikánus indulók között emlegetik Glenn Youngkin volt virginiai, Brian Kemp georgiai és Ron DeSantis floridai kormányzót is. DeSantis különösen élesen fogalmazott a félidős választások után, és a floridai győzelmeket állította be követendő modellként a párt újjáépítéséhez.
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