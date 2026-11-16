Olyan bejelentést tett Irán, amit senki nem akart hallani - Vajon miért titkolóznak?

A döntést Kázem Garibábádi külügyminiszter-helyettes jelentette be egy késő esti televíziós interjúban. A nyilatkozat apropóját az adja, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felszólította Teheránt a vizsgálatok újbóli engedélyezésére. Az ellenőrzések még a tavalyi, Izraellel vívott tizenkét napos háború idején szakadtak félbe, amikor az Egyesült Államok is csapást mért az iráni atomlétesítményekre.

A külügyminiszter-helyettes leszögezte, hogy a NAÜ szakemberei a háború végleges lezárásáig és az iráni feltételek teljesüléséig nem kapnak belépési engedélyt.

Az ország nukleáris bázisait a február 28-án kirobbant közel-keleti háború során ismét támadások érték.

Bár a nemzetközi szervezet ellenőrei szeptemberben felkereshették a buseri atomerőművet, a többi lebombázott helyszínre – köztük a natanzi, a fordói és az iszfaháni létesítményekbe – továbbra sem juthattak be. Garibábádi szerint a megrongálódott bázisok átvizsgálására irányuló kérelem valódi célja csupán az, hogy felmérjék az amerikai fegyverek hatékonyságát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images