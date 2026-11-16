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Olyan bejelentést tett Irán, amit senki nem akart hallani - Vajon miért titkolóznak?
Globál

Olyan bejelentést tett Irán, amit senki nem akart hallani - Vajon miért titkolóznak?

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Irán mindaddig nem engedi be az ENSZ ellenőreit a megrongálódott nukleáris létesítményeibe, amíg véget nem ér a közel-keleti háború, és az Egyesült Államok nem teljesíti a teheráni vezetés feltételeit - írta a Times of Israel egy iráni vezető bejelentésére hivatkozva.

A döntést Kázem Garibábádi külügyminiszter-helyettes jelentette be egy késő esti televíziós interjúban. A nyilatkozat apropóját az adja, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felszólította Teheránt a vizsgálatok újbóli engedélyezésére. Az ellenőrzések még a tavalyi, Izraellel vívott tizenkét napos háború idején szakadtak félbe, amikor az Egyesült Államok is csapást mért az iráni atomlétesítményekre.

A külügyminiszter-helyettes leszögezte, hogy a NAÜ szakemberei a háború végleges lezárásáig és az iráni feltételek teljesüléséig nem kapnak belépési engedélyt.

Az ország nukleáris bázisait a február 28-án kirobbant közel-keleti háború során ismét támadások érték.

Bár a nemzetközi szervezet ellenőrei szeptemberben felkereshették a buseri atomerőművet, a többi lebombázott helyszínre – köztük a natanzi, a fordói és az iszfaháni létesítményekbe – továbbra sem juthattak be. Garibábádi szerint a megrongálódott bázisok átvizsgálására irányuló kérelem valódi célja csupán az, hogy felmérjék az amerikai fegyverek hatékonyságát.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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