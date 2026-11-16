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Példátlan fegyverkezést hajt végre Magyarország szomszédja: érkeznek a Leopard harckocsik és a Chunmoo rakéta-sorozatvetők
Globál

Példátlan fegyverkezést hajt végre Magyarország szomszédja: érkeznek a Leopard harckocsik és a Chunmoo rakéta-sorozatvetők

MTI
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Rekordösszegű, több mint kétmilliárd eurós védelmi költségvetést tervez Horvátország 2027-re, mintegy 400 millió euróval többet az ideinél. A források több mint felét a hadsereg felszerelésére és korszerűsítésére fordítanák, elsősorban a korábban jóváhagyott Leopard harckocsik és Chunmoo rakéta-sorozatvetők beszerzésének finanszírozására. A közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer megvásárlása ugyanakkor továbbra is várat magára - írta hétfőn a Jutarnji List című horvát napilap.

A kormány által szombaton elfogadott és a parlament elé terjesztett költségvetési javaslat szerint

a védelmi minisztérium kiadásai az idei 1,64 milliárdról 2,05 milliárd euróra (mintegy 750 milliárd forintra) emelkednének.

A NATO számítási módszertana alapján Horvátország jövőre bruttó hazai termékének (GDP) 2,38 százalékát fordítaná védelemre.

A hadsereg felszerelésére és korszerűsítésére 1,07 milliárd eurót (mintegy 390 milliárd forintot) különítenének el, 57 százalékkal többet, mint az idén. Ebből 568,5 millió eurót a horvát költségvetés fedezne, 501,5 millió eurót pedig az Európai Unió SAFE nevű, kedvezményes védelmi hitelprogramjából finanszíroznának.

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Horvátország májusban írt alá az Európai Unióval egy 1,7 milliárd eurós (mintegy 620 milliárd forintos), legfeljebb 45 éves futamidejű hitelmegállapodást. A forrásokat elsősorban a már jóváhagyott haditechnikai beszerzésekre, köztük német harckocsik, francia önjáró tarackok és cseh katonai teherautók megvásárlására fordítják.

A legnagyobb kiadások közé tartozik a 44 Leopard 2A8 harckocsi beszerzése, amelyről a horvát kormány tavaly decemberben döntött.

A mintegy 1,5 milliárd euró értékű programra 2027-ben 384,3 millió eurót (mintegy 140 milliárd forintot) különítenének el. A harckocsik várhatóan 2028 és 2030 között érkeznek meg Horvátországba.

A dél-koreai Chunmoo rakéta-sorozatvető rendszerek beszerzésére jövőre 152,3 millió eurót (mintegy 56 milliárd forintot) fordítanának. A haderőfejlesztési programban amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetők, Black Hawk helikopterek, Bayraktar pilóta nélküli repülőgépek és Caesar önjáró tarackok is szerepelnek.

Nyolc további Black Hawk helikopter beszerzésére 92,1 millió eurót irányoznának elő, csaknem hatszor annyit, mint az idén. A korábban megvásárolt francia Rafale vadászgépek finanszírozására ugyanakkor már csak 17,6 millió eurót terveznek, miután a beszerzéshez felvett hitel utolsó részletét idén kifizették.

A Jutarnji List szerint a jelentős fejlesztések ellenére a költségvetési tervezetben

egyelőre nem szerepel külön forrás a közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer beszerzésére, amely a horvát hadsereg egyik legfontosabb korszerűsítési célja.

A légvédelem megerősítésének előtérbe helyezése miatt két új korvett beszerzését is későbbre halasztották.

A lap rámutatott, hogy a 2027 és 2029 közötti időszakban Horvátország mintegy hárommilliárd eurót fordítana haditechnikai eszközök és fegyverrendszerek beszerzésére. A rendelkezésre álló források jelentős részét azonban már korábban vállalt kötelezettségek kötik le, ami korlátozza az újabb nagyberuházások lehetőségét.

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