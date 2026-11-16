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Rekordméretű támadás zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
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Rekordméretű támadás zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

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A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint mára virradóra az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadás érte Oroszországot, vasárnap este 8-tól hétfő reggel 8-ig 1336 drónt semmisített meg az orosz légvédelem. Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere azt közölte, hogy délután 5 és hétfő reggel 8 óra között mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőttek le. Online beszámolók szerint mára virradóra ukrán drónok támadták meg Azov város olajlétesítményeit Oroszország Rosztovi területén, a helyszínen hatalmas lángok csaptak fel. Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy csapást mértek egy olajraktárra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
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Fegyverekre elkölthető 1,71 milliárd eurót kapott Kijev Brüsszelből

Az Európai Bizottság 1,71 milliárd eurót folyósított Ukrajnának hétfőn a 90 milliárd eurós Ukrajnát támogató hitel keretében, az összegből drónokat, lőszereket és légvédelmi rendszereket, köztük előrejelző radarokat és rakétákat szerezhet be Kijev.

A brüsszeli közlemény szerint az ukrán támogatási hitel védelmi komponense keretében ez a nyolcadik kifizetés, amely ukrán és európai gyártóktól származó védelmi eszközök beszerzését támogatja. A folyósított összeg mintegy 40 százalékát az Európai Unióban székhellyel rendelkező gyártókkal kötött szerződések finanszírozására fordítják - tájékoztattak.

(MTI)

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Kimondta az európai vezető: Ukrajna EU-tagsága ebből az okból létfontosságú érdeke Európának

Az Európai Unió globális befolyásának növeléséhez és a kontinens biztonságának megerősítéséhez a közösség további bővítésére van szükség – értettek egyet hétfőn magas rangú uniós tisztségviselők és Alexander Stubb finn elnök egy bővítési csúcstalálkozón Brüsszelben. Úgy vélik, az olyan tagjelöltek felvétele, mint Ukrajna vagy Moldova, nem csupán technikai kérdés, hanem elsőrendű geopolitikai érdek, amely révén Európa végre a saját kezébe veheti a sorsát - számol be a Kyiv Independent.

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Kimondta az európai vezető: Ukrajna EU-tagsága ebből az okból létfontosságú érdeke Európának
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Megszólalt az ukrán vezérkar az azovi támadásról

Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy csapást mértek egy oroszországi olajraktárra a Rosztovi területen fekvő Azov városában - írja a Reuters.

A katonai vezetés Telegram-bejegyzése szerint a támadás a Rosztov-na-Donu közelében található Flash Energy telephelyét érte. A tájékoztatás alapján a létesítmény az orosz déli hadseregcsoport legfőbb logisztikai központjaként működik.

Az ukrán közlemény szerint a becsapódást követően robbanások hallatszottak a raktár területén, majd tűz ütött ki az objektumban. Az ukrán fél hozzátette, hogy a keletkezett károk pontos mértékét jelenleg is vizsgálják.

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Az éj leple alatt csaptak le az ukrán drónok: súlyos támadás érte Oroszországot, videón a hatalmas lángok

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Kiakadt Moszkva az európai ország lépésén: lezárják az egész határt

A Kreml hétfőn határozottan visszautasította azokat az észt vádakat, hogy Oroszország állna egy meghiúsult gyújtogatási kísérlet mögött - írja a Reuters. Tallinn a dróngyártó vállalatot ért incidensre hivatkozva vasárnap bejelentette, hogy decembertől teljesen lezárja az orosz–észt határt.

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Kiakadt Moszkva az európai ország lépésén: lezárják az egész határt
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Vészjelzést adott le egy süllyedő teherhajó a NATO-tagállam partjainál, azonnal nemzetközi mentőakció indult

Vészjelzést adott le hétfőn egy süllyedő teherhajó a Fekete-tengeren, Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében - közölte a bolgár közlekedési minisztérium a Reuters hírügynökség szerint. A 12 fős személyzet sorsáról egyelőre nincs információ, a mentésbe több környező ország is bekapcsolódott.

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Vészjelzést adott le egy süllyedő teherhajó a NATO-tagállam partjainál, azonnal nemzetközi mentőakció indult
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Titokban már a Putyin utáni korszakra készül az orosz elit: drámai fordulat jöhet a hatalomban

Bár az orosz oligarchák vagyona a háborús állami megrendeléseknek köszönhetően történelmi csúcsra ért, a gazdasági elit egyre elégedetlenebb a helyzetével. A színfalak mögött már a Vlagyimir Putyin utáni korszakra készülnek, és abban bíznak, hogy a múlt hónapban 74. életévét betöltő elnök távozása után visszaszerezhetik az 1990-es években élvezett politikai befolyásukat, miközben a jelenlegi elnyomó légkörben nyíltan senki sem mer szembeszállni a Kremllel - írta meg a BBC.

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Titokban már a Putyin utáni korszakra készül az orosz elit: drámai fordulat jöhet a hatalomban
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Jóváhagyott az EU 8 milliárd eurót Kijevnek

Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el hétfőn, amely lehetővé teszi közel 8 milliárd euró kifizetését Kijev számára az úgynevezett Ukrajna-eszköz (Ukraine Facility) keretében, amiből mintegy 5 milliárd euró az Ukrajnának nyújtott támogatási hitelből (Ukraine Support Loan) származik.

A brüsszeli közlemény szerint a hétfőn megítélt kifizetést az teszi lehetővé, hogy Ukrajna teljesített több mint 20 olyan mérföldkövet, amely különböző kulcsfontosságú területeken végrehajtandó reformokhoz kapcsolódik. Ilyen egyebek mellett az igazságügyi rendszer, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem, a pénzügyi piacok, a közvagyon kezelése, az üzleti környezet, a decentralizáció és a regionális politika, az energiaügy, az agrár-élelmiszeripari ágazat, a digitális átállás, valamint a környezetvédelem.

(MTI)

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Új információk a Krími hídról

Az orosz közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a létesítményt dróntámadás érte, és a híd közúti részén a forgalmat leállították. Helyreállítási munkálatok kezdődtek.

Vizsgálják a váltakozó irányú forgalom elindításának lehetőségét. A vasúti közlekedés zavartalanul folyik

- áll a közleményben. Személyi sérülés nem történt. A Kommerszant hírportál szerint a forgalmat moszkvai idő szerint éjjel 2 óra 22 perckor leállították, ami a támadások veszélye miatt gyakran előfordul, a csapás pedig hajnali hat óra körül érte a hidat. A történtek miatt négy Tavrija utasszállító vonatot tartóztattak fel.

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Csapást mért Ukrajna az oroszok létfontosságú hídjára: teljesen megbénult a stratégiai jelentőségű átkelő

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Újabb szankciós csapásra készül az Európai Unió – megszólalt Orbán Anita

Szíria, az ukrajnai béketárgyalások és a hibrid támadások elleni fellépés szerepel az uniós külügyminiszterek hétfői brüsszeli ülésének napirendjén – mondta Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a tanácskozás előtt. Tájékoztatása szerint két új szankciós listáról is dönthetnek.

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Újabb szankciós csapásra készül az Európai Unió – megszólalt Orbán Anita
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Zelenszkij: Putyin Magyarország kérdését is alku tárgyává akarja tenni a békefolyamatban

Volodimir Zelenszkij veszélyesnek nevezte, hogy Oroszország felülvizsgálná a teljes európai biztonsági architektúrát - számolt be az Ukrinform. Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin "Magyarország kérdését" is fel akarja vetni a tárgyalóasztalnál, de bővebbet nem árult el ezzel kapcsolatban.

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Zelenszkij: Putyin Magyarország kérdését is alku tárgyává akarja tenni a békefolyamatban
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Német és a saját vétója fenyegeti Magyarországot: veszélybe kerülhetnek az uniós pénzek Ukrajna miatt

Az Európai Bizottság 45 milliárd eurós közös hitelfelvételt javasol az uniós költségvetés terhére, amelyből Ukrajna jövő évi, mintegy 70 milliárd eurós finanszírozási hiányának kétharmadát fedeznék. A döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges, ám Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária jelezte, hogy nem kíván részt venni Kijev további finanszírozásában. Friedrich Merz német kancellár ezért azzal fenyeget, hogy megvétózza a 2028 és 2034 közötti uniós keretköltségvetést, ha nem vállal szerepet minden tagállam Ukrajna támogatásában, amivel sakkot adott Magyarországnak és a többi renitens tagállamnak. A Financial Times szerint a két kérdésről így egyetlen csomagként tárgyalnak majd az uniós vezetők a november végi brüsszeli csúcson, a gyors megállapodást pedig a közelgő európai választások is sürgetik. A nyomásgyakorlás ugyanakkor visszafelé is elsülhet, hiszen Andrej Babiš cseh miniszterelnök már elutasította az összekapcsolást, és még az Ukrajnát támogató országok közül is érkeztek bírálatok.

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Német és a saját vétója fenyegeti Magyarországot: veszélybe kerülhetnek az uniós pénzek Ukrajna miatt
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Orbán Anita: az EU célja, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában

A háborút lezáró béketárgyalásokon az Európai Unió legfontosabb célja lesz, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában - jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Brüsszelben hétfőn.

A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Ukrajna kapcsán, az Abu-Dzabiban elkezdődött béketárgyalásokkal összefüggésben

Orbán Anita nagyon fontosnak nevezte, hogy az európai uniós intézmények is a tárgyalóasztalnál foglalnak majd helyet.

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hétfői ülésének célja, hogy a tárgyalódelegáció mandátumát a szakminiszterek átbeszéljék, ugyanis az a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában - hangsúlyozta a külügyi tárcavezető.

(MTI)

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Kallas: az EU válaszol Moszkva új követeléseire

Oroszország 2021-ben egyértelmű háborús ürügyként egy követeléslistát terjesztett elő, most ugyanezeket a követeléseket ismétli meg, sőt továbbiakat is hozzáad, ami egyértelműen arra utal, hogy a háború fenntartására törekszik - jelentette ki Kaja Kallas, az kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.

Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve a főképviselő közölte:

a miniszterekkel egy olyan követeléslistán dolgoznak, amely választ ad az Oroszország által megfogalmazott maximális követelésekre.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a legfontosabb feladat jelenleg a tűzszünet elérése, amely lehetővé tenné az érdemi béketárgyalások megkezdését.

(MTI)

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Történelmi: minden eddiginél drámaibb csapást mért Ukrajna Oroszországra

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján azt közölte, hogy mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem délután 5 és reggel 8 óra között. Mára virradóra országos szinten több mint 1300 drónt semlegesítettek, ami a valaha volt legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadással ér fel.

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Történelmi: minden eddiginél drámaibb csapást mért Ukrajna Oroszországra
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Csapást mért Ukrajna az oroszok létfontosságú hídjára: teljesen megbénult a stratégiai jelentőségű átkelő

Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt félsziget vezetője hétfő reggel a Max-csatornáján.

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Csapást mért Ukrajna az oroszok létfontosságú hídjára: teljesen megbénult a stratégiai jelentőségű átkelő
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Példátlan fegyverkezést hajt végre Magyarország szomszédja: érkeznek a Leopard harckocsik és a Chunmoo rakéta-sorozatvetők

Rekordösszegű, több mint kétmilliárd eurós védelmi költségvetést tervez Horvátország 2027-re, mintegy 400 millió euróval többet az ideinél. A források több mint felét a hadsereg felszerelésére és korszerűsítésére fordítanák, elsősorban a korábban jóváhagyott Leopard harckocsik és Chunmoo rakéta-sorozatvetők beszerzésének finanszírozására. A közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer megvásárlása ugyanakkor továbbra is várat magára - írta hétfőn a Jutarnji List című horvát napilap.

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Példátlan fegyverkezést hajt végre Magyarország szomszédja: érkeznek a Leopard harckocsik és a Chunmoo rakéta-sorozatvetők
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Több ukrán régiót ért orosz támadás

Egy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek a kelet-közép-ukrajnai Dnyipróban az orosz hadsereg hétfő reggeli légicsapásaiban, és az ország több régiójában lakóépületek, valamint létfontosságú energetikai és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - jelentették az ukrán hatóságok.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában egy nő életét vesztette, hárman pedig megsebesültek a Hortickij kerület egyik infrastrukturális létesítményét ért orosz dróntámadásban - tette közzé Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye megbízott katonai kormányzója hétfőn reggel a Telegramon.

Natalija Zabolotna, Vinnicja megye katonai kormányzója arról számolt be a Facebookon, hogy hétfőre virradóra orosz dróncsapások értek több energetikai, valamint egy létfontosságú ipari létesítményt. A támadásnak nem voltak áldozatai - tette hozzá.

Nincs áram a közép-ukrajnai Cserkaszi megye egy részén a Zvenyihorodszkij járás energetikai létesítményeit ért orosz dróntámadások következtében - tudatta Ihor Taburec megyei katonai kormányzó a Facebookon. A lakosságtól nem érkezett vagyoni kárral kapcsolatos bejelentés - tette hozzá.

(MTI)

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Komoly számot mondott be Kijev: új katonai taktikát vet be az orosz hadsereg

Az ukrán fegyveres erők megbénították az orosz olajfinomítói kapacitás több mint 55 százalékát - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kyiv Independent cikke szerint.

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Komoly számot mondott be Kijev: új katonai taktikát vet be az orosz hadsereg
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Ukrán támadás érte a krími hidat

Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt félsziget vezetője hétfő reggel a Max-csatornáján.

Akszjonov szerint a hídon leállították a forgalmat, a következmények felszámolására bevetették a mentőszolgálatokat, Kercsben pedig operatív parancsnokságot állítottak fel.

(MTI)

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Több mint 1300 ukrán drónt lőtt le Oroszország

A moszkvai védelmi minisztérium szerint vasárnap este nyolctól hétfő reggel nyolcig az orosz légvédelem 1336 repülőgép típusú, pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A RIA Novosztyi hírügynökség összesítése értelmében

a mostani volt az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadás Oroszország ellen.

(MTI)

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Jelentett Kijev

Az orosz haderő mára virradóra 158 Shahed – köztük 77 sugárhajtású – drónnal támadta Ukrajnát - közölte az ukrán légierő.

Az ukrán légvédelmi erők 131 drónt semmisítettek vagy zavartak meg. 19 helyszínen rögzítettek találatot, 11 helyszínen pedig lelőtt roncsok csapódtak be.

(Ukrajinszka Pravda)

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Az éj leple alatt csaptak le az ukrán drónok: súlyos támadás érte Oroszországot, videón a hatalmas lángok

Feltehetően ukrán dróntámadás érte az oroszországi Azov városában található olajipari létesítményeket mára virradóra, több ipari területen is tűz ütött ki - írta meg a Kyiv Independent.

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Az éj leple alatt csaptak le az ukrán drónok: súlyos támadás érte Oroszországot, videón a hatalmas lángok
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Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő

Az Európai Bizottság egy 45 milliárd eurós közös hitelfelvételre tesz javaslatot az uniós költségvetés terhére, hogy ebből támogassa a háború kezdete óta a legnehezebb telére készülő Ukrajnát - értesült róla a Financial Times. Több közép- és kelet-európai ország – köztük Magyarország – ugyanakkor jelezte, hogy nem kíván részt venni benne, ami komoly feszültséget vetít előre a közelgő költségvetési tárgyalásokon.

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Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
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600 ukrán drónt lőttek le Moszkva közelében

Mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem vasárnap délután 5 és hétfő reggel 8 óra között - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján.

Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól messze, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek.

A Krasznodari terület operatív parancsnoksága hétfő reggel arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadás következtében két felnőtt és egy gyermek megsebesült a Szeverszkajai járásban, Ilszkaja településen tűz ütött ki egy vállalat területén.

(MTI)

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Megerősítették: napokon belül tárgyal a világ három legnagyobb hatalmú embere – De egy fontos kérdésről nem lesz szó

November 19-én Sencsenben háromoldalú találkozót tart Hszi Csin-ping kínai elnök Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz államfővel - erősítette meg hétfőn a kínai külügyminisztérium.

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Megerősítették: napokon belül tárgyal a világ három legnagyobb hatalmú embere – De egy fontos kérdésről nem lesz szó
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Újabb szankciókat fogadhat el az EU Oroszország ellen

Az Európai Unió (EU) tagállamainak külügyminiszterei hétfőn, brüsszeli tanácskozásukon újabb szankciókat fogadhatnak el Oroszország ellen, a megszorító intézkedések egyebek mellett a pénzügyi területet, valamint az uniós olajembargót megszegő úgynevezett árnyékflotta hajóinak üzemeltetőit érintheti.

A tanácskozás részleteit ismerő uniós források szerint a tagállamok külügyminiszterei tanácsülésükön mindenekelőtt megbeszélést folytatnak majd Oroszország Ukrajna elleni háborújáról, különös tekintettel arra, hogy

miként lehetne megerősíteni Ukrajna polgári infrastruktúráját a közelgő tél előtt.

Az ülés alkalmával az uniós külügyi tanács tagjai a tervek szerint újabb szankciókat fogadnak el Oroszországgal szemben, a megszorító intézkedések az orosz pénzügyi szektort, beleértve a kriptoeszköz-szolgáltatókat érintik majd. Az EU szankciós listáját emellett mintegy száz természetes és jogi személlyel bővíti majd.

A külügyi tanács várhatóan újabb szankciós intézkedéseket fogad el továbbá az uniós büntetőintézkedéseket megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival, valamint az őket üzemeltető vállalatokkal szemben. Az intézkedések továbbá olyan olajfinomítókat is céloznak, amelyek segítik Oroszország háborúját, vagy hasznot húznak belőle.

A külügyminiszterek emellett szankciókat fogadnak el a Hamász iszlamista terrorszervezet tiltott finanszírozásáért felelősökkel, valamint a haiti bűnszervezetek vezetővel szemben.

(MTI)

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