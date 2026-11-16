Rekordméretű támadás zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Fegyverekre elkölthető 1,71 milliárd eurót kapott Kijev Brüsszelből
Az Európai Bizottság 1,71 milliárd eurót folyósított Ukrajnának hétfőn a 90 milliárd eurós Ukrajnát támogató hitel keretében, az összegből drónokat, lőszereket és légvédelmi rendszereket, köztük előrejelző radarokat és rakétákat szerezhet be Kijev.
A brüsszeli közlemény szerint az ukrán támogatási hitel védelmi komponense keretében ez a nyolcadik kifizetés, amely ukrán és európai gyártóktól származó védelmi eszközök beszerzését támogatja. A folyósított összeg mintegy 40 százalékát az Európai Unióban székhellyel rendelkező gyártókkal kötött szerződések finanszírozására fordítják - tájékoztattak.
(MTI)
Kimondta az európai vezető: Ukrajna EU-tagsága ebből az okból létfontosságú érdeke Európának
Az Európai Unió globális befolyásának növeléséhez és a kontinens biztonságának megerősítéséhez a közösség további bővítésére van szükség – értettek egyet hétfőn magas rangú uniós tisztségviselők és Alexander Stubb finn elnök egy bővítési csúcstalálkozón Brüsszelben. Úgy vélik, az olyan tagjelöltek felvétele, mint Ukrajna vagy Moldova, nem csupán technikai kérdés, hanem elsőrendű geopolitikai érdek, amely révén Európa végre a saját kezébe veheti a sorsát - számol be a Kyiv Independent.
Megszólalt az ukrán vezérkar az azovi támadásról
Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy csapást mértek egy oroszországi olajraktárra a Rosztovi területen fekvő Azov városában - írja a Reuters.
A katonai vezetés Telegram-bejegyzése szerint a támadás a Rosztov-na-Donu közelében található Flash Energy telephelyét érte. A tájékoztatás alapján a létesítmény az orosz déli hadseregcsoport legfőbb logisztikai központjaként működik.
Az ukrán közlemény szerint a becsapódást követően robbanások hallatszottak a raktár területén, majd tűz ütött ki az objektumban. Az ukrán fél hozzátette, hogy a keletkezett károk pontos mértékét jelenleg is vizsgálják.
Kiakadt Moszkva az európai ország lépésén: lezárják az egész határt
A Kreml hétfőn határozottan visszautasította azokat az észt vádakat, hogy Oroszország állna egy meghiúsult gyújtogatási kísérlet mögött - írja a Reuters. Tallinn a dróngyártó vállalatot ért incidensre hivatkozva vasárnap bejelentette, hogy decembertől teljesen lezárja az orosz–észt határt.
Vészjelzést adott le egy süllyedő teherhajó a NATO-tagállam partjainál, azonnal nemzetközi mentőakció indult
Vészjelzést adott le hétfőn egy süllyedő teherhajó a Fekete-tengeren, Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében - közölte a bolgár közlekedési minisztérium a Reuters hírügynökség szerint. A 12 fős személyzet sorsáról egyelőre nincs információ, a mentésbe több környező ország is bekapcsolódott.
Titokban már a Putyin utáni korszakra készül az orosz elit: drámai fordulat jöhet a hatalomban
Bár az orosz oligarchák vagyona a háborús állami megrendeléseknek köszönhetően történelmi csúcsra ért, a gazdasági elit egyre elégedetlenebb a helyzetével. A színfalak mögött már a Vlagyimir Putyin utáni korszakra készülnek, és abban bíznak, hogy a múlt hónapban 74. életévét betöltő elnök távozása után visszaszerezhetik az 1990-es években élvezett politikai befolyásukat, miközben a jelenlegi elnyomó légkörben nyíltan senki sem mer szembeszállni a Kremllel - írta meg a BBC.
Jóváhagyott az EU 8 milliárd eurót Kijevnek
Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el hétfőn, amely lehetővé teszi közel 8 milliárd euró kifizetését Kijev számára az úgynevezett Ukrajna-eszköz (Ukraine Facility) keretében, amiből mintegy 5 milliárd euró az Ukrajnának nyújtott támogatási hitelből (Ukraine Support Loan) származik.
A brüsszeli közlemény szerint a hétfőn megítélt kifizetést az teszi lehetővé, hogy Ukrajna teljesített több mint 20 olyan mérföldkövet, amely különböző kulcsfontosságú területeken végrehajtandó reformokhoz kapcsolódik. Ilyen egyebek mellett az igazságügyi rendszer, a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem, a pénzügyi piacok, a közvagyon kezelése, az üzleti környezet, a decentralizáció és a regionális politika, az energiaügy, az agrár-élelmiszeripari ágazat, a digitális átállás, valamint a környezetvédelem.
(MTI)
Új információk a Krími hídról
Az orosz közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint a létesítményt dróntámadás érte, és a híd közúti részén a forgalmat leállították. Helyreállítási munkálatok kezdődtek.
Vizsgálják a váltakozó irányú forgalom elindításának lehetőségét. A vasúti közlekedés zavartalanul folyik
- áll a közleményben. Személyi sérülés nem történt. A Kommerszant hírportál szerint a forgalmat moszkvai idő szerint éjjel 2 óra 22 perckor leállították, ami a támadások veszélye miatt gyakran előfordul, a csapás pedig hajnali hat óra körül érte a hidat. A történtek miatt négy Tavrija utasszállító vonatot tartóztattak fel.
Újabb szankciós csapásra készül az Európai Unió – megszólalt Orbán Anita
Szíria, az ukrajnai béketárgyalások és a hibrid támadások elleni fellépés szerepel az uniós külügyminiszterek hétfői brüsszeli ülésének napirendjén – mondta Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a tanácskozás előtt. Tájékoztatása szerint két új szankciós listáról is dönthetnek.
Zelenszkij: Putyin Magyarország kérdését is alku tárgyává akarja tenni a békefolyamatban
Volodimir Zelenszkij veszélyesnek nevezte, hogy Oroszország felülvizsgálná a teljes európai biztonsági architektúrát - számolt be az Ukrinform. Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin "Magyarország kérdését" is fel akarja vetni a tárgyalóasztalnál, de bővebbet nem árult el ezzel kapcsolatban.
Német és a saját vétója fenyegeti Magyarországot: veszélybe kerülhetnek az uniós pénzek Ukrajna miatt
Az Európai Bizottság 45 milliárd eurós közös hitelfelvételt javasol az uniós költségvetés terhére, amelyből Ukrajna jövő évi, mintegy 70 milliárd eurós finanszírozási hiányának kétharmadát fedeznék. A döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges, ám Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária jelezte, hogy nem kíván részt venni Kijev további finanszírozásában. Friedrich Merz német kancellár ezért azzal fenyeget, hogy megvétózza a 2028 és 2034 közötti uniós keretköltségvetést, ha nem vállal szerepet minden tagállam Ukrajna támogatásában, amivel sakkot adott Magyarországnak és a többi renitens tagállamnak. A Financial Times szerint a két kérdésről így egyetlen csomagként tárgyalnak majd az uniós vezetők a november végi brüsszeli csúcson, a gyors megállapodást pedig a közelgő európai választások is sürgetik. A nyomásgyakorlás ugyanakkor visszafelé is elsülhet, hiszen Andrej Babiš cseh miniszterelnök már elutasította az összekapcsolást, és még az Ukrajnát támogató országok közül is érkeztek bírálatok.
Orbán Anita: az EU célja, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában
A háborút lezáró béketárgyalásokon az Európai Unió legfontosabb célja lesz, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában - jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Brüsszelben hétfőn.
A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Ukrajna kapcsán, az Abu-Dzabiban elkezdődött béketárgyalásokkal összefüggésben
Orbán Anita nagyon fontosnak nevezte, hogy az európai uniós intézmények is a tárgyalóasztalnál foglalnak majd helyet.
Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hétfői ülésének célja, hogy a tárgyalódelegáció mandátumát a szakminiszterek átbeszéljék, ugyanis az a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában - hangsúlyozta a külügyi tárcavezető.
(MTI)
Kallas: az EU válaszol Moszkva új követeléseire
Oroszország 2021-ben egyértelmű háborús ürügyként egy követeléslistát terjesztett elő, most ugyanezeket a követeléseket ismétli meg, sőt továbbiakat is hozzáad, ami egyértelműen arra utal, hogy a háború fenntartására törekszik - jelentette ki Kaja Kallas, az kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.
Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve a főképviselő közölte:
a miniszterekkel egy olyan követeléslistán dolgoznak, amely választ ad az Oroszország által megfogalmazott maximális követelésekre.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a legfontosabb feladat jelenleg a tűzszünet elérése, amely lehetővé tenné az érdemi béketárgyalások megkezdését.
(MTI)
Történelmi: minden eddiginél drámaibb csapást mért Ukrajna Oroszországra
Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján azt közölte, hogy mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem délután 5 és reggel 8 óra között. Mára virradóra országos szinten több mint 1300 drónt semlegesítettek, ami a valaha volt legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadással ér fel.
Csapást mért Ukrajna az oroszok létfontosságú hídjára: teljesen megbénult a stratégiai jelentőségű átkelő
Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt félsziget vezetője hétfő reggel a Max-csatornáján.
Példátlan fegyverkezést hajt végre Magyarország szomszédja: érkeznek a Leopard harckocsik és a Chunmoo rakéta-sorozatvetők
Rekordösszegű, több mint kétmilliárd eurós védelmi költségvetést tervez Horvátország 2027-re, mintegy 400 millió euróval többet az ideinél. A források több mint felét a hadsereg felszerelésére és korszerűsítésére fordítanák, elsősorban a korábban jóváhagyott Leopard harckocsik és Chunmoo rakéta-sorozatvetők beszerzésének finanszírozására. A közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer megvásárlása ugyanakkor továbbra is várat magára - írta hétfőn a Jutarnji List című horvát napilap.
Több ukrán régiót ért orosz támadás
Egy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek a kelet-közép-ukrajnai Dnyipróban az orosz hadsereg hétfő reggeli légicsapásaiban, és az ország több régiójában lakóépületek, valamint létfontosságú energetikai és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - jelentették az ukrán hatóságok.
A délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában egy nő életét vesztette, hárman pedig megsebesültek a Hortickij kerület egyik infrastrukturális létesítményét ért orosz dróntámadásban - tette közzé Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye megbízott katonai kormányzója hétfőn reggel a Telegramon.
Natalija Zabolotna, Vinnicja megye katonai kormányzója arról számolt be a Facebookon, hogy hétfőre virradóra orosz dróncsapások értek több energetikai, valamint egy létfontosságú ipari létesítményt. A támadásnak nem voltak áldozatai - tette hozzá.
Nincs áram a közép-ukrajnai Cserkaszi megye egy részén a Zvenyihorodszkij járás energetikai létesítményeit ért orosz dróntámadások következtében - tudatta Ihor Taburec megyei katonai kormányzó a Facebookon. A lakosságtól nem érkezett vagyoni kárral kapcsolatos bejelentés - tette hozzá.
(MTI)
Komoly számot mondott be Kijev: új katonai taktikát vet be az orosz hadsereg
Az ukrán fegyveres erők megbénították az orosz olajfinomítói kapacitás több mint 55 százalékát - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kyiv Independent cikke szerint.
Ukrán támadás érte a krími hidat
Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt félsziget vezetője hétfő reggel a Max-csatornáján.
Akszjonov szerint a hídon leállították a forgalmat, a következmények felszámolására bevetették a mentőszolgálatokat, Kercsben pedig operatív parancsnokságot állítottak fel.
(MTI)
Több mint 1300 ukrán drónt lőtt le Oroszország
A moszkvai védelmi minisztérium szerint vasárnap este nyolctól hétfő reggel nyolcig az orosz légvédelem 1336 repülőgép típusú, pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.
A RIA Novosztyi hírügynökség összesítése értelmében
a mostani volt az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadás Oroszország ellen.
(MTI)
Jelentett Kijev
Az orosz haderő mára virradóra 158 Shahed – köztük 77 sugárhajtású – drónnal támadta Ukrajnát - közölte az ukrán légierő.
Az ukrán légvédelmi erők 131 drónt semmisítettek vagy zavartak meg. 19 helyszínen rögzítettek találatot, 11 helyszínen pedig lelőtt roncsok csapódtak be.
(Ukrajinszka Pravda)
Az éj leple alatt csaptak le az ukrán drónok: súlyos támadás érte Oroszországot, videón a hatalmas lángok
Feltehetően ukrán dróntámadás érte az oroszországi Azov városában található olajipari létesítményeket mára virradóra, több ipari területen is tűz ütött ki - írta meg a Kyiv Independent.
Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
Az Európai Bizottság egy 45 milliárd eurós közös hitelfelvételre tesz javaslatot az uniós költségvetés terhére, hogy ebből támogassa a háború kezdete óta a legnehezebb telére készülő Ukrajnát - értesült róla a Financial Times. Több közép- és kelet-európai ország – köztük Magyarország – ugyanakkor jelezte, hogy nem kíván részt venni benne, ami komoly feszültséget vetít előre a közelgő költségvetési tárgyalásokon.
600 ukrán drónt lőttek le Moszkva közelében
Mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem vasárnap délután 5 és hétfő reggel 8 óra között - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján.
Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól messze, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek.
A Krasznodari terület operatív parancsnoksága hétfő reggel arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadás következtében két felnőtt és egy gyermek megsebesült a Szeverszkajai járásban, Ilszkaja településen tűz ütött ki egy vállalat területén.
(MTI)
Megerősítették: napokon belül tárgyal a világ három legnagyobb hatalmú embere – De egy fontos kérdésről nem lesz szó
November 19-én Sencsenben háromoldalú találkozót tart Hszi Csin-ping kínai elnök Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz államfővel - erősítette meg hétfőn a kínai külügyminisztérium.
Újabb szankciókat fogadhat el az EU Oroszország ellen
Az Európai Unió (EU) tagállamainak külügyminiszterei hétfőn, brüsszeli tanácskozásukon újabb szankciókat fogadhatnak el Oroszország ellen, a megszorító intézkedések egyebek mellett a pénzügyi területet, valamint az uniós olajembargót megszegő úgynevezett árnyékflotta hajóinak üzemeltetőit érintheti.
A tanácskozás részleteit ismerő uniós források szerint a tagállamok külügyminiszterei tanácsülésükön mindenekelőtt megbeszélést folytatnak majd Oroszország Ukrajna elleni háborújáról, különös tekintettel arra, hogy
miként lehetne megerősíteni Ukrajna polgári infrastruktúráját a közelgő tél előtt.
Az ülés alkalmával az uniós külügyi tanács tagjai a tervek szerint újabb szankciókat fogadnak el Oroszországgal szemben, a megszorító intézkedések az orosz pénzügyi szektort, beleértve a kriptoeszköz-szolgáltatókat érintik majd. Az EU szankciós listáját emellett mintegy száz természetes és jogi személlyel bővíti majd.
A külügyi tanács várhatóan újabb szankciós intézkedéseket fogad el továbbá az uniós büntetőintézkedéseket megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival, valamint az őket üzemeltető vállalatokkal szemben. Az intézkedések továbbá olyan olajfinomítókat is céloznak, amelyek segítik Oroszország háborúját, vagy hasznot húznak belőle.
A külügyminiszterek emellett szankciókat fogadnak el a Hamász iszlamista terrorszervezet tiltott finanszírozásáért felelősökkel, valamint a haiti bűnszervezetek vezetővel szemben.
(MTI)
Vasárnapi hírfolyamunk
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatják vissza:
Rejtélyes gravitációs kötélhúzás az űrben: olyat láttak a csillagászok, amire nem volt még példa
Ez teljesen új perspektívát ad.
Kiakadt Moszkva az európai ország lépésén: lezárják az egész határt
Egy gyújtogatási incidens árnyékában.
Vészjelzést adott le egy süllyedő teherhajó a NATO-tagállam partjainál, azonnal nemzetközi mentőakció indult
Nem tudni, hogy a fedélzeten lévők biztonságban vannak-e.
Már hat banknál érhető el a Wekerle Plusz lakáshitel, itt a nagy összehasonlító táblázat
Mutatjuk a kondíciókat.
Titokban már a Putyin utáni korszakra készül az orosz elit: drámai fordulat jöhet a hatalomban
Szerintük zsákutcába került az ország.
Bírósági felügyelet alá helyezték a Revolutot Olaszországban
A pénzmosás elleni rendszer nem működött megfelelően.
Bíróságra mentek a dühös Intel-befektetők, miután hatalmasat buktak
Egy nap alatt közel 30 százalékot zuhant az árfolyam.
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Hat bank, 3% alatti kamat: beindult a verseny a Wekerle Plusz hitelért
Hétfőtől az OTP Bank és az MBH Bank is befogadja a Wekerle Plusz hitelkérelmeket, így már hat banknál lehet igényelni a támogatott lakáshitelt: a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál, a
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait
Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Hüse Istvánnal, a Rezideo igazgatójával és Lukács Mátéval, a Járókelő Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk.