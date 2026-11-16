Rekordméretű támadás zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Az Európai Bizottság 1,71 milliárd eurót folyósított Ukrajnának hétfőn a 90 milliárd eurós Ukrajnát támogató hitel keretében, az összegből drónokat, lőszereket és légvédelmi rendszereket, köztük előrejelző radarokat és rakétákat szerezhet be Kijev.

A brüsszeli közlemény szerint az ukrán támogatási hitel védelmi komponense keretében ez a nyolcadik kifizetés, amely ukrán és európai gyártóktól származó védelmi eszközök beszerzését támogatja. A folyósított összeg mintegy 40 százalékát az Európai Unióban székhellyel rendelkező gyártókkal kötött szerződések finanszírozására fordítják - tájékoztattak.

(MTI)