Soha nem esett még így szét a polar vortex - Jöhet a bénító sarkvidéki hideg Magyarországra

A valaha mért legkorábbi időpontban esett szét a sarkvidéki hideg levegőt fogva tartó poláris örvény, vagyis a polar vortex.
A szokatlan légköri jelenség a globális hőmérsékleti rekordok és az erős El Niño mellett egy újabb kiszámíthatatlan meteorológiai szélsőséget jelent, amelynek pontos hatásait a korai időzítés miatt még a szakemberek is csak találgatják.
A Föld felszíne felett 10 és 50 kilométeres magasságban, a sztratoszférában örvénylő szelek normális esetben nyugati irányú áramlása a héten megfordult. Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) 1958-ig visszanyúló adatai szerint ez az esemény több mint két héttel előzte meg a korábbi, november 28-i rekordot, amelyet először 1968-ban, majd tavaly, 2025-ben regisztráltak. A folyamatot a hirtelen sztratoszférikus felmelegedés néven ismert jelenség váltotta ki, amelynek során ebben a légköri rétegben ugrásszerűen megnő a hőmérséklet.
A poláris örvénnyel már több cikkünkben is foglalkoztunk:
A brit meteorológiai szolgálat (Met Office) szerint érdekes összefüggés figyelhető meg a sarkvidéki esemény és a Csendes-óceán trópusi térségében zajló, rekorderejű El Niño között. A természetes, ciklikus felmelegedési fázis során az óceán jelentős mennyiségű hőt ad le, amely a légkörben messzire jutva hirtelen sztratoszférikus felmelegedést és viharokat idézhet elő a távoli régiókban is. A különös meteorológiai helyzet éppen akkor alakult ki, amikor Törökországban a végéhez közeledik az ENSZ COP31 klímacsúcsa, miközben az uniós Copernicus klímaszolgálat adatai szerint a legutóbbi október volt a valaha mért legmelegebb a Földön.
A poláris örvény, vagyis
a polar vortex összeomlása és a sarkvidéki levegő kiszabadulása gyakran rendkívül hideg és száraz időjárást hoz Európába, Észak-Amerikába és Észak-Ázsiába.
Ilyen folyamat okozta a 2018 elején Közép- és Nyugat-Európát megbénító fagyos hullámot, valamint az idei év elején azt a szélsőséges hidegbetörést is, amely az elmúlt több mint egy évszázad egyik legkeményebb telét hozta el New Yorkba. Az örvény gyengülése által kiváltott szárazság az északi régiókban komoly gondot jelenthet a mezőgazdaság és a víztározók számára, amelyeknek a perzselő nyár után égető szükségük lenne a csapadékpótlásra.
A mostani összeomlás következményei azért tisztázatlanok, mert a jelenség szokatlanul korán következett be. Scott Osprey, az Oxfordi Egyetem és a brit Nemzeti Légkörtudományi Központ vezető kutatója rámutatott, hogy a tél kezdetén kiszabaduló sarkvidéki levegő még nem olyan hideg, mint a későbbi hónapokban. Ennek ellenére a következő hetekben kialakulhatnak a havazáshoz kedvező feltételek, egy esetleges második sztratoszférikus felmelegedés pedig további fordulatokat hozhat a tél folyamán.
Regan Mudhar, a Lausanne-i Egyetem kutatója szerint
a poláris örvény hatásai még csak most bontakoznak ki, és normális esetben december végén vagy január elején érik el a csúcspontjukat,
befolyásuk pedig hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat. A mostani, példa nélküli helyzet egyúttal komoly próbatétel elé állítja a mesterséges intelligencián alapuló időjárás-előrejelző rendszereket is, mivel az emberi tevékenység által felgyorsított globális felmelegedés miatt a korábbi évtizedek adatai már nem feltétlenül nyújtanak megbízható támpontot a jelenlegi folyamatok modellezéséhez.
Mi lesz Magyarországon?
Magyarország időjárására a jelenség hatása elsősorban attól függ majd, kialakul-e tartós blokkoló anticiklon, illetve az pontosan hol helyezkedik el: ha Észak- vagy Északkelet-Európa fölött épül ki, akkor keleti-északkeleti áramlással hideg, száraz, fagyos levegő érkezhet a Kárpát-medencébe. Ezzel szemben
ha a blokkolás máshol jön létre vagy gyorsan leépül, a sztratoszférikus zavar Magyarországon akár alig érzékelhető hatással is járhat.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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