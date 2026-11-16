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Súlyos: teljesen védtelenül érte az amerikai bázist az ellenséges támadás - Sok katona meghalt
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Súlyos: teljesen védtelenül érte az amerikai bázist az ellenséges támadás - Sok katona meghalt

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Panaszt nyújtott be a Pentagon ellen egy magas rangú amerikai katona, aki túlélt egy súlyos iráni támadást Kuvait ellen, mely során hat bajtársa vesztette életét. Elmondása szerint a támaszpont, melyet Irán megtámadott, lényegében teljesen védtelen volt, sőt, még a sebesültek egészségügyi ellátására sem készültek fel megfelelően - írta meg a CNN.

Stephen Ramsbottom őrnagy a múlt héten nyújtotta be beadványát a képviselőházi és a szenátusi fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságoknak.

A tiszt a CBS csatorna vasárnapi műsorában "taktikai kudarcnak" nevezte a március 1-jén történt támadást, amelyért a hadsereget, a vezetést és saját magát is felelőssé tette.

Elmondása szerint a védelmi tervezés nem volt megfelelő, a kuvaiti Suajba kikötőben kialakított ideiglenes műveleti központot pedig olyan szinten védtelen volt, hogy többen egyszerűen csak "lakókocsiparkként" emlegették.

A támadásban meghalt hat tartalékos katona volt az Iránnal vívott háború első amerikai halálos áldozata, míg az őrnagy és több tucat társa megsebesült.

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Bár a Pentagon vezető tisztviselői korábban azt állították, hogy a komplexumot megerősítették, a helyszínt ismerő források szerint a létesítményt csupán betonakadályok vették körül. Ezek a modern drónok és rakéták ellen teljesen hatástalanok voltak.

A támadás ráadásul mindenféle előzetes figyelmeztetés vagy légiriadó nélkül érte a bázist, így a katonáknak esélyük sem volt óvóhelyre vonulni.

Ramsbottom elmondta, hogy a támadás előtt több értekezleten is jelezte feletteseinek a légvédelem hiányát, ám ők azzal hárították el a felvetéseket, hogy emiatt nem kell aggódniuk. Később a katonai vezetés ígéretet tett egy drónelhárító rendszer telepítésére, de az eszköz sosem érkezett meg a kikötőbe, sőt, az sem biztos, hogy egyáltalán megrendelték.

A jelentésből az is kiderül, hogy a dróncsapás idején sem orvos, sem állandó elsősegélynyújtó-hely nem volt a bázison, és mindössze egyetlen mentőautó állt rendelkezésre.

Pete Hegseth védelmi miniszter a márciusi támadás utáni sajtótájékoztatóján kiválónak nevezte az amerikai légvédelmet, de elismerte, hogy egyetlen lövedéknek sikerült áttörnie a védelmi vonalon. A tárcavezető akkor úgy fogalmazott, hogy a bevetett fegyverek pusztító ereje miatt még a megerősített műveleti központ sem nyújtott elegendő védelmet a becsapódáskor.

Az ügy kapcsán Richard Blumenthal demokrata szenátor zárt ajtók mögötti meghallgatásra hívta be Hegseth minisztert. A politikus válaszokat vár a történtekre, valamint bekérte a Suajba kikötőben lévő létesítmény összes korábbi védelmi értékelését is.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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