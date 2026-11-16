Titokban már a Putyin utáni korszakra készül az orosz elit: drámai fordulat jöhet a hatalomban

Az Ukrajna elleni 2022-es invázió kezdete óta a Kreml a jutalmazás és büntetés könyörtelen politikájával tartja kordában az üzleti elitet. A háború kritikusainak vagyonát elkobozták, a lojális üzletembereket viszont busás állami megrendelésekkel jutalmazták. Ennek eredményeként a Forbes adatai szerint ma minden eddiginél több, összesen 155 dollármilliárdos él Oroszországban, akiknek az összvagyona megközelíti a 700 milliárd dollárt. Ez a hatalmas vagyon azonban már nem ér annyit, mint régen, hiszen belföldön nem tudnak vele politikai befolyást vásárolni, külföldön pedig

a nyugati szankciók miatt páriaként kezelik őket, így nem férnek hozzá korábbi luxuséletmódjuk színtereihez sem.

A negyed évszázada hatalmon lévő Putyin esetleges lemondása vagy halála hatalmi vákuumot idézne elő, mivel a posztját az alkotmány szerint átvevő Mihail Misusztyin miniszterelnöknek nincsenek elnöki ambíciói. A Kreml működését figyelő elemzők szerint a demokratikus átmenet esélye minimális az intézményrendszer teljes leépítése miatt. Sokkal valószínűbb, hogy vagy egy újabb, kezdetben gyengébb lábakon álló autokrácia épül ki, vagy visszatér az 1990-es évekre emlékeztető oligarchikus rendszer, amelyben néhány erős elitklán és üzleti csoport irányítja az országot.

A milliárdosok többsége természetesen ez utóbbi forgatókönyvet részesítené előnyben, hogy

újra beleszólást kapjanak a döntésekbe, és biztonságban tudhassák a vagyonukat.

A hangulatváltozást jól mutatja, hogy miközben a magánbeszélgetésekben korábban tiszteletteljesen csak "Főnöknek" vagy "Elsőnek" nevezték Putyint, ma már némi megvetéssel "Tatának" hívják. Egyesek, különösen a jelentős készpénzállománnyal rendelkező és az állami megrendelésektől kevésbé függő mágnások már óvatosan

keresik a megfelelő biztonsági tisztviselők és miniszterek kegyeit, hogy jó pozícióból várják a hatalomváltást.

A nyílt fellépéstől azonban sztálinista típusú rettegés tartja vissza őket, ami a mindennapi viselkedésükben is megmutatkozik. Volt olyan oligarcha, aki egy háttérbeszélgetés alatt végig a saját telefonján ült, hogy így próbálja megakadályozni a titkosszolgálati lehallgatást. Ennek ellenére idén történt egy szokatlanul bátor lépés, amikor Oroszország nyolcadik leggazdagabb embere, a műtrágyakirályként ismert Andrej Melnyicsenko interjút adott és esszét publikált a brit The Economist hasábjain. Bár a szövegben felmondta a kötelező Kreml-propagandát a Nyugat felelősségéről, egyúttal az egyszemélyi uralom lezárása és a világ felé való nyitás mellett érvelt, amit a szakértők az üzleti elitnek címzett vitaindító felhívásként értékeltek.

Melnyicsenko mellé ugyan senki sem mert nyilvánosan odaállni, az őt megszólaltató újságíró, Arkagyij Osztrovszkij szerint a milliárdos sok társa nevében beszélt, akik

úgy érzik, a háború teljes zsákutcába vezette az országot.

Az Oroszországból korábban kitiltott nagybefektető, Bill Browder és az amerikai üzletember, Mike Calvey egyaránt úgy látják, hogy amíg Putyin él, a mágnások nem fognak összeesküvést szőni ellene. A 2003-ban tíz évre bebörtönzött Mihail Hodorkovszkij példájából megtanulták, hogy a legkisebb ellenállás is azonnali vagyonelkobzással, börtönnel vagy akár fizikai megsemmisítéssel jár.

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