Történelmi: minden eddiginél drámaibb csapást mért Ukrajna Oroszországra

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján azt közölte, hogy mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem délután 5 és reggel 8 óra között. Mára virradóra országos szinten több mint 1300 drónt semlegesítettek, ami a valaha volt legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadással ér fel.

Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól nagy távolságra, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek.

A moszkvai védelmi minisztérium jelentése értelmében vasárnap este 8-tól hétfő reggel 8-ig az orosz légvédelem 1336 drónt fogott el és semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. A RIA Novosztyi hírügynökség összesítése értelmében

a mostani volt az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadás Oroszország ellen.

Ezt megelőzően

a legtöbb pilóta nélküli repülőszerkezetet, 1214-et október 29-én,

1198-at november 13-án,

1110-et szeptember 20-án,

1043-at október 30-án,

1015-öt pedig október 18-án semlegesítették.

A RIA Novosztyi szerint

Moszkva ellen az eddigi legjelentősebb támadást szeptember 19-én és 20-án, az orosz parlamenti választások napjaiban hajtotta végre az ukrán hadsereg.

Akkor mintegy 1600 drónt lőttek le, közülük 450-et Moszkva közelében.

Az orosz katonai tárca szerint az éjjel orosz dróncsapás ért egy, az Odessza megyei Csornomorszk kikötőjébe tartó, katonai és kettős rendeltetésű rakományt szállító hajót és egy mozdonyt Zaporizzsja vasútállomása környékén.

Jurij Szljuszar a dél-oroszországi rosztovi régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy Azov városban dróntámadás következtében négy ipari létesítményben tűz ütött ki, és három ember megsebesült.

A Krasznodari terület operatív törzse hétfő reggel arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadás következtében a Szeverszkajai járásban öt felnőtt és egy gyerek megsebesült, és Ilszkaja településen egy vállalat területén tűz keletkezett.

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