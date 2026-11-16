Trump Ukrajnáról is tárgyalna Putyinnal és a kínai elnökkel

Beszélünk majd a kedvenc témámról, Ukrajnáról. Ukrajna elveszíti Ukrajnát. Oroszország havonta 25 ezer katonát veszít. Erről is beszélni fogunk
- mondta Trump hétfőn a Fehér Háznál, mielőtt elindult ázsiai körútjára.
Az amerikai kormányzat tisztviselői pénteken még azt közölték, hogy a három vezető elsősorban a nukleáris leszerelésről és az iráni háborúról tárgyal.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta: attól tart, hogy Trump, Putyin és Hszi a találkozót a nagyhatalmi befolyási övezetek újrafelosztására használja fel.
Trump először a Fülöp-szigetek fővárosába, Manilába látogat, ahol délkelet-ázsiai vezetőkkel tárgyal és gazdasági megállapodásokat köt. Ezt követően utazik a dél-kínai Sencsenbe, ahol részt vesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) nevű szervezet csúcstalálkozóján, és külön-külön, valamint együtt is tárgyal Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal.
Az amerikai elnök azt sem tartotta kizártnak, hogy Sencsenben Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel is találkozik.
Hszivel, aki egy hónapja itt járt, és Putyin elnökkel is találkozunk, de lehet, hogy Kim Dzsongunnal is. Ez jó lenne. Sok mindent elérhetünk
- jelentette ki. Hozzátette, hogy Kim részvétele végsősoron a kínai elnöktől függ.
Trump első elnöki ciklusában háromszor találkozott az észak-koreai vezetővel, Phenjan azonban jelenleg nem mutat hajlandóságot egy újabb találkozóra. Az amerikai elnök korábban is többször kilátásba helyezett olyan találkozókat Kimmel, amelyek végül elmaradtak.
A kínai látogatást az Nvidia amerikai chipgyártó körül kirobbant botrány is beárnyékolja. A vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang a múlt héten lemondott, miután elismerte, hogy viszonya volt egy kínai ügynöknek tartott nővel. Peking tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz.
Trump hétfőn ismét védelmébe vette Huangot.
Nem tudom, hogy a nő (Alice Huang) egyáltalán kém-e. Ezt senki sem bizonyította be. A magánéletében valószínűleg nem kellett volna (Jensen Huangnak) azt tennie, amit tett
- mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy szívesen látná ismét Huangot az Nvidia élén. Amerikai tisztségviselők szerint Trump nem tervezi felvetni az ügyet a kínai elnökkel való tárgyalásán.
Címlapkép forrása: Portfolio
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