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Trump Ukrajnáról is tárgyalna Putyinnal és a kínai elnökkel
Globál

Trump Ukrajnáról is tárgyalna Putyinnal és a kínai elnökkel

MTI
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Donald Trump amerikai elnök hétfőn közölte, hogy az ukrajnai háborút is szóba fogja hozni Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett sencseni találkozóján, jóllehet az amerikai kormányzat korábban azt jelezte, hogy a kérdés nem szerepel a megbeszélés napirendjén.

Beszélünk majd a kedvenc témámról, Ukrajnáról. Ukrajna elveszíti Ukrajnát. Oroszország havonta 25 ezer katonát veszít. Erről is beszélni fogunk

- mondta Trump hétfőn a Fehér Háznál, mielőtt elindult ázsiai körútjára.

Az amerikai kormányzat tisztviselői pénteken még azt közölték, hogy a három vezető elsősorban a nukleáris leszerelésről és az iráni háborúról tárgyal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta: attól tart, hogy Trump, Putyin és Hszi a találkozót a nagyhatalmi befolyási övezetek újrafelosztására használja fel.

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Trump először a Fülöp-szigetek fővárosába, Manilába látogat, ahol délkelet-ázsiai vezetőkkel tárgyal és gazdasági megállapodásokat köt. Ezt követően utazik a dél-kínai Sencsenbe, ahol részt vesz az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) nevű szervezet csúcstalálkozóján, és külön-külön, valamint együtt is tárgyal Hszi Csin-pinggel és Vlagyimir Putyinnal.

Az amerikai elnök azt sem tartotta kizártnak, hogy Sencsenben Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel is találkozik.

Hszivel, aki egy hónapja itt járt, és Putyin elnökkel is találkozunk, de lehet, hogy Kim Dzsongunnal is. Ez jó lenne. Sok mindent elérhetünk

- jelentette ki. Hozzátette, hogy Kim részvétele végsősoron a kínai elnöktől függ.

Trump első elnöki ciklusában háromszor találkozott az észak-koreai vezetővel, Phenjan azonban jelenleg nem mutat hajlandóságot egy újabb találkozóra. Az amerikai elnök korábban is többször kilátásba helyezett olyan találkozókat Kimmel, amelyek végül elmaradtak.

A kínai látogatást az Nvidia amerikai chipgyártó körül kirobbant botrány is beárnyékolja. A vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang a múlt héten lemondott, miután elismerte, hogy viszonya volt egy kínai ügynöknek tartott nővel. Peking tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz.

Trump hétfőn ismét védelmébe vette Huangot.

Nem tudom, hogy a nő (Alice Huang) egyáltalán kém-e. Ezt senki sem bizonyította be. A magánéletében valószínűleg nem kellett volna (Jensen Huangnak) azt tennie, amit tett

- mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy szívesen látná ismét Huangot az Nvidia élén. Amerikai tisztségviselők szerint Trump nem tervezi felvetni az ügyet a kínai elnökkel való tárgyalásán.

Címlapkép forrása: Portfolio

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