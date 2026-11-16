Sem vádalkut, sem egyezséget nem kötött Jellinek Dániel, a Seszták Miklós ügyében folyó nyomozás során megtalált pénzhez semmi köze - közölte az Indotek Group vezérigazgatójának ügyvédje az MTI-vel hétfőn.

Krasznai István emlékeztetett arra, védence több alkalommal egyértelműen kijelentette, hogy nem követett el bűncselekményt.

Letartóztatását a bíróság az NVVH indítványa ellenére szüntette meg október 16-án. A döntés indoklásában a bíróság rámutatott, hogy Jellinek Dániel a korrupciós láncolatban elszigetelt szerepet töltött be. Ezúton kérem, hogy az ügyben megszólalók tartsák magukat a tényekhez!

- fogalmazott az ügyvéd.

Krasznai István azután nyilatkozott az MTI-nek, hogy Dicső Viktória, a Tisza országgyűlési képviselője hétfői nyilatkozatában arra utalt, hogy Jellinek Dániel azért szabadult, mert segítségére lehetett a hatóságoknak megtalálni 6,5 milliárd forintnyi, elrejtett készpénzt.

A politikus arra a kérdésre, miként lehet az, hogy Jellinek Dániel üzletember az egyetlen, akit kiengedtek a börtönből, közölte, "megtaláltak 6,5 milliárd forintot, valakinek mondania kellett valamit".

Jellinek Dánielt az úgynevezett Volánbusz-ügyben gyanúsították meg. Az üzletembert szeptember 17-én őrizetbe vették, majd egy hónap múlva, nyomkövető viselése mellett, háziőrizetbe került.

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