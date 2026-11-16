Valóságos dróneső zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A háborút lezáró béketárgyalásokon az Európai Unió legfontosabb célja lesz, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában - jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Brüsszelben hétfőn.

A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Ukrajna kapcsán, az Abu-Dzabiban elkezdődött béketárgyalásokkal összefüggésben

Orbán Anita nagyon fontosnak nevezte, hogy az európai uniós intézmények is a tárgyalóasztalnál foglalnak majd helyet.

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hétfői ülésének célja, hogy a tárgyalódelegáció mandátumát a szakminiszterek átbeszéljék, ugyanis az a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában - hangsúlyozta a külügyi tárcavezető.

(MTI)