Valóságos dróneső zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Orbán Anita: az EU célja, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában
A háborút lezáró béketárgyalásokon az Európai Unió legfontosabb célja lesz, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában - jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Brüsszelben hétfőn.
A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Ukrajna kapcsán, az Abu-Dzabiban elkezdődött béketárgyalásokkal összefüggésben
Orbán Anita nagyon fontosnak nevezte, hogy az európai uniós intézmények is a tárgyalóasztalnál foglalnak majd helyet.
Az Európai Unió Külügyek Tanácsa hétfői ülésének célja, hogy a tárgyalódelegáció mandátumát a szakminiszterek átbeszéljék, ugyanis az a legfontosabb, hogy minél hamarabb béke legyen Ukrajnában - hangsúlyozta a külügyi tárcavezető.
(MTI)
Kallas: az EU válaszol Moszkva új követeléseire
Oroszország 2021-ben egyértelmű háborús ürügyként egy követeléslistát terjesztett elő, most ugyanezeket a követeléseket ismétli meg, sőt továbbiakat is hozzáad, ami egyértelműen arra utal, hogy a háború fenntartására törekszik - jelentette ki Kaja Kallas, az kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.
Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve a főképviselő közölte:
a miniszterekkel egy olyan követeléslistán dolgoznak, amely választ ad az Oroszország által megfogalmazott maximális követelésekre.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a legfontosabb feladat jelenleg a tűzszünet elérése, amely lehetővé tenné az érdemi béketárgyalások megkezdését.
(MTI)
Történelmi: minden eddiginél drámaibb csapást mért Ukrajna Oroszországra
Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján azt közölte, hogy mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem délután 5 és reggel 8 óra között. Mára virradóra országos szinten több mint 1300 drónt semlegesítettek, ami a valaha volt legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadással ér fel.
Csapást mért Ukrajna az oroszok létfontosságú hídjára: teljesen megbénult a stratégiai jelentőségű átkelő
Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt félsziget vezetője hétfő reggel a Max-csatornáján.
Példátlan fegyverkezést hajt végre Magyarország szomszédja: érkeznek a Leopard harckocsik és a Chunmoo rakéta-sorozatvetők
Rekordösszegű, több mint kétmilliárd eurós védelmi költségvetést tervez Horvátország 2027-re, mintegy 400 millió euróval többet az ideinél. A források több mint felét a hadsereg felszerelésére és korszerűsítésére fordítanák, elsősorban a korábban jóváhagyott Leopard harckocsik és Chunmoo rakéta-sorozatvetők beszerzésének finanszírozására. A közepes hatótávolságú légvédelmi rendszer megvásárlása ugyanakkor továbbra is várat magára - írta hétfőn a Jutarnji List című horvát napilap.
Több ukrán régiót ért orosz támadás
Egy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek a kelet-közép-ukrajnai Dnyipróban az orosz hadsereg hétfő reggeli légicsapásaiban, és az ország több régiójában lakóépületek, valamint létfontosságú energetikai és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - jelentették az ukrán hatóságok.
A délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában egy nő életét vesztette, hárman pedig megsebesültek a Hortickij kerület egyik infrastrukturális létesítményét ért orosz dróntámadásban - tette közzé Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye megbízott katonai kormányzója hétfőn reggel a Telegramon.
Natalija Zabolotna, Vinnicja megye katonai kormányzója arról számolt be a Facebookon, hogy hétfőre virradóra orosz dróncsapások értek több energetikai, valamint egy létfontosságú ipari létesítményt. A támadásnak nem voltak áldozatai - tette hozzá.
Nincs áram a közép-ukrajnai Cserkaszi megye egy részén a Zvenyihorodszkij járás energetikai létesítményeit ért orosz dróntámadások következtében - tudatta Ihor Taburec megyei katonai kormányzó a Facebookon. A lakosságtól nem érkezett vagyoni kárral kapcsolatos bejelentés - tette hozzá.
(MTI)
Komoly számot mondott be Kijev: új katonai taktikát vet be az orosz hadsereg
Az ukrán fegyveres erők megbénították az orosz olajfinomítói kapacitás több mint 55 százalékát - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kyiv Independent cikke szerint.
Ukrán támadás érte a krími hidat
Csapást mért az ukrán hadsereg a Krími hídra - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt félsziget vezetője hétfő reggel a Max-csatornáján.
Akszjonov szerint a hídon leállították a forgalmat, a következmények felszámolására bevetették a mentőszolgálatokat, Kercsben pedig operatív parancsnokságot állítottak fel.
(MTI)
Több mint 1300 ukrán drónt lőtt le Oroszország
A moszkvai védelmi minisztérium szerint vasárnap este nyolctól hétfő reggel nyolcig az orosz légvédelem 1336 repülőgép típusú, pilóta nélküli ukrán repülőszerkezetet fogott el és semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.
A RIA Novosztyi hírügynökség összesítése értelmében
a mostani volt az eddigi legnagyobb éjszakai ukrán dróntámadás Oroszország ellen.
(MTI)
Jelentett Kijev
Az orosz haderő mára virradóra 158 Shahed – köztük 77 sugárhajtású – drónnal támadta Ukrajnát - közölte az ukrán légierő.
Az ukrán légvédelmi erők 131 drónt semmisítettek vagy zavartak meg. 19 helyszínen rögzítettek találatot, 11 helyszínen pedig lelőtt roncsok csapódtak be.
(Ukrajinszka Pravda)
Az éj leple alatt csaptak le az ukrán drónok: súlyos támadás érte Oroszországot, videón a hatalmas lángok
Feltehetően ukrán dróntámadás érte az oroszországi Azov városában található olajipari létesítményeket mára virradóra, több ipari területen is tűz ütött ki - írta meg a Kyiv Independent.
Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
Az Európai Bizottság egy 45 milliárd eurós közös hitelfelvételre tesz javaslatot az uniós költségvetés terhére, hogy ebből támogassa a háború kezdete óta a legnehezebb telére készülő Ukrajnát - értesült róla a Financial Times. Több közép- és kelet-európai ország – köztük Magyarország – ugyanakkor jelezte, hogy nem kíván részt venni benne, ami komoly feszültséget vetít előre a közelgő költségvetési tárgyalásokon.
600 ukrán drónt lőttek le Moszkva közelében
Mintegy 600, a Moszkvai régió felé tartó ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem vasárnap délután 5 és hétfő reggel 8 óra között - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere hétfő reggel a Max-csatornáján.
Szobjanyin szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek nagy részét a fővárostól messze, 191-et pedig Moszkva közelében semlegesítettek.
A Krasznodari terület operatív parancsnoksága hétfő reggel arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadás következtében két felnőtt és egy gyermek megsebesült a Szeverszkajai járásban, Ilszkaja településen tűz ütött ki egy vállalat területén.
(MTI)
Megerősítették: napokon belül tárgyal a világ három legnagyobb hatalmú embere – De egy fontos kérdésről nem lesz szó
November 19-én Sencsenben háromoldalú találkozót tart Hszi Csin-ping kínai elnök Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz államfővel - erősítette meg hétfőn a kínai külügyminisztérium.
Újabb szankciókat fogadhat el az EU Oroszország ellen
Az Európai Unió (EU) tagállamainak külügyminiszterei hétfőn, brüsszeli tanácskozásukon újabb szankciókat fogadhatnak el Oroszország ellen, a megszorító intézkedések egyebek mellett a pénzügyi területet, valamint az uniós olajembargót megszegő úgynevezett árnyékflotta hajóinak üzemeltetőit érintheti.
A tanácskozás részleteit ismerő uniós források szerint a tagállamok külügyminiszterei tanácsülésükön mindenekelőtt megbeszélést folytatnak majd Oroszország Ukrajna elleni háborújáról, különös tekintettel arra, hogy
miként lehetne megerősíteni Ukrajna polgári infrastruktúráját a közelgő tél előtt.
Az ülés alkalmával az uniós külügyi tanács tagjai a tervek szerint újabb szankciókat fogadnak el Oroszországgal szemben, a megszorító intézkedések az orosz pénzügyi szektort, beleértve a kriptoeszköz-szolgáltatókat érintik majd. Az EU szankciós listáját emellett mintegy száz természetes és jogi személlyel bővíti majd.
A külügyi tanács várhatóan újabb szankciós intézkedéseket fogad el továbbá az uniós büntetőintézkedéseket megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival, valamint az őket üzemeltető vállalatokkal szemben. Az intézkedések továbbá olyan olajfinomítókat is céloznak, amelyek segítik Oroszország háborúját, vagy hasznot húznak belőle.
A külügyminiszterek emellett szankciókat fogadnak el a Hamász iszlamista terrorszervezet tiltott finanszírozásáért felelősökkel, valamint a haiti bűnszervezetek vezetővel szemben.
(MTI)
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