Vészjelzést adott le egy süllyedő teherhajó a NATO-tagállam partjainál, azonnal nemzetközi mentőakció indult

Vészjelzést adott le hétfőn egy süllyedő teherhajó a Fekete-tengeren, Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében - közölte a bolgár közlekedési minisztérium a Reuters hírügynökség szerint. A 12 fős személyzet sorsáról egyelőre nincs információ, a mentésbe több környező ország is bekapcsolódott.

A tárca tájékoztatása szerint

a szomáliai felségjelzés alatt közlekedő hajó Romániából tartott Egyiptomba, rakterében 3 tonna ömlesztett búzával.

A fedélzeten tartózkodó 12 tengerész pontos holléte a bejelentés után még nem volt ismert.

A bajba jutott vízi jármű megsegítésére azonnal nemzetközi mentőakció indult,

a helyszínre két bolgár, egy román és egy török hajót vezényeltek ki. A tengeri szerencsétlenség pontos oka egyelőre tisztázatlan.

Az elmúlt hetekben több halálos kimenetelű dróntámadás is érte a bolgár és a román partok közelében haladó kereskedelmi hajókat, ami szorosan összefügghet az orosz-ukrán háborúval.

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