Az ukrán államfő a hírszerzés információira hivatkozva közölte, hogy Oroszország jelentős csapásokra készül Ukrajna ellen az éjszaka folyamán és a holnap. A titkosszolgálati jelentések szerint Észak-Korea további ballisztikus rakétákkal látja el Moszkvát, és aktívan segíti az orosz fegyverek továbbfejlesztését.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy ez a katonai együttműködés nem csupán Ukrajnára nézve jelent súlyos fenyegetést.

Phenjan ugyanis éles harci helyzetben teszteli és tökéletesíti a saját rakétáit, ami komoly biztonsági kihívás elé állítja mind a Koreai-félsziget térségét, mind pedig egész Európát.

A katonai helyzet értékelése mellett az elnök diplomáciai fejleményekről is beszámolt. Elárulta, hogy európai tisztviselők részvételével újabb online egyeztetést folytatott Donald Trump megbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel a háború lezárásának lehetőségeiről.

Kushner szerint sikerült előrelépést elérni egy lehetséges megállapodás felé, és megerősítette, hogy Witkoff-fal közösen korábban már Jurij Usakovval, a Kreml tanácsadójával is tárgyaltak.

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