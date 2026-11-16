Zelenszkij: Putyin Magyarország kérdését is alku tárgyává akarja tenni a békefolyamatban

Zelenszkij egy hétvégi sajtótájékoztatón kifejtette, hogy egy új európai biztonsági architektúra kialakítása rendkívüli kockázatokat vonhatna magával, ezért figyelmeztette a saját tárgyalódelegációját is, hogy

ez a kérdés nem válhat központi témává, és semmiképp sem érkezhet ukrán kezdeményezésre.

Az ukrán elnök úgy látja, hogy az amerikaiak éppen ezzel a napirendi ponttal próbálták tárgyalóasztalhoz ültetni az oroszokat, mivel Moszkva legfőbb érdeke legalább az európai biztonsági rendszer átalakítása.

Tény, hogy Putyin meg akarja változtatni az európai határokat. Biztos vagyok benne, hogy ez része az európai biztonsági garanciák felülvizsgálatára vonatkozó víziójának. Ez veszélyes, mert véleményem szerint pontosan az ilyen dolgok vezetnek háborúkhoz vagy eszkalációhoz

- nyilatkozta Zelenszkij. Hozzátette: felvette a kapcsolatot Ukrajna északi és más európai partnereivel, mivel "ezt nagyon komolyan kell venniük. És mindannyian pontosan így tesznek".

Zelenszkij szerint Putyin már 2021-ben is hasonló elképzelésekkel állt elő Joe Biden akkori amerikai elnöknek.

Az orosz terv az ukrán elnök szerint

a katonai erők újraelosztását irányozza elő Európában és világszerte, a NATO-csapatok csökkentését vagy kivonását, valamint az amerikai csapatok kivonását.

Zelenszkij minden ilyen jellegű változtatást rendkívül veszélyesnek titulált, hiszen "Oroszország nem dönthet a NATO-tagállamok népei helyett".

Másodszor, ha Oroszország el akarja távolítani azokat az erőket, amelyek védelmet nyújtanak, vajon miért? Szerintem Putyin Finnországról és Svédországról fog beszélni. Biztos vagyok benne, hogy felveti majd Magyarország kérdését és az Egyesült Államok balti államokban való jelenlétét is

- mondta Zelenszkij az Ukrinform tudósítása alapján.

A New York Times szombaton arról számolt be, hogy a múlt héten Abu-Dzabiban tartott háromoldalú béketárgyalás során

Oroszország ismét azt követelte, hogy a NATO vonja vissza csapatait az 1997-ben elfoglalt pozícióikba.

Ez a NATO összes, a néhai keleti blokkhoz tartozó tagállamát érintené, köztük a balti államokat, Lengyelországot, Magyarországot, Romániát és Bulgáriát, valamint Svédországot és Finnországot is.

Magyarország, Lengyelország és Csehország egyszerre, 1999-ben csatlakozott az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez.

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