Több mint egy évtizednyi szünet után Irak újraindította a kőolajexportot a Törökországba vezető, 960 kilométeres Kirkuk–Ceyhan-vezetéken. Az iraki olajügyi miniszter keddi bejelentése szerint a vezeték napi 120 ezer hordóval indult újra, ezt a mennyiséget pedig fokozatosan napi 500 ezer hordóra szeretnék növelni.

Irak több mint egy évtizedes szünet után újraindította a kőolajexportot a Törökországba vezető Kirkuk–Ceyhan-vezetéken keresztül.

Az útvonal megnyitása azért vált sürgetővé, mert az iráni háború miatt akadozik a szállítás a Hormuzi-szoroson, így az országnak alternatív megoldásokra van szüksége a déli terminálok kiváltására - írja a Reuters.

Az iraki olajügyi miniszter keddi bejelentése szerint a szállítás kezdetben napi 120 ezer hordós kapacitással indult újra. A tervek alapján ezt a volument fokozatosan napi 500 ezer hordóra kívánják felfuttatni.

A több mint tíz évig zárva tartott vezeték újranyitása a kurdisztáni régióból induló másik vezetékkel együtt újabb exportútvonalat biztosít az észak-iraki olaj számára. Ez jelentősen csökkenti az ország függőségét a déli kikötőktől és a Hormuzi-szoroson átmenő tengeri szállításoktól. Az OPEC második legnagyobb kitermelőjének számító Irak azóta keres alternatív útvonalakat, hogy az iráni háború megzavarta a szoros forgalmát, amely hagyományosan az ország legfőbb kijáratát jelentette a világpiacra.

A 960 kilométer hosszú vezetéken 2014-ben állt le az olajszállítás az Iszlám Állam fegyvereseinek sorozatos támadásai miatt, pedig

az infrastruktúra korábban a globális olajkínálat mintegy fél százalékát bonyolította le.

A Kirkuk–Ceyhan-vezeték újranyitásának a teljes iraki kivitelre gyakorolt hatása attól függ majd, hogy mennyi kőolaj áll rendelkezésre, és hogy az itt továbbított mennyiség valódi többletet jelent-e a már meglévő szállítmányokhoz képest.

Forrás: Reuters

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