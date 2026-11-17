"Tovább élünk, és legtöbbünk tovább marad egészséges; egy kicsit hosszabban is kell dolgoznunk, ha azt akarjuk, hogy a nyugdíjrendszer fennmaradjon a gyermekeink és az unokáink számára is" - olvasható Kjersti Stenseng munkaügyi és társadalmi befogadásért felelős miniszter közleményében.
A kezdeményezés szerint 2029-től a jelenlegi 67 éves általános nyugdíjkorhatárt a várható élettartam növekedésének kétharmadával, vagyis
évtizedenként körülbelül egy évvel emelnék.
Norvégiában a legtöbb munkavállaló - ha megvan a szükséges szolgálati év - jelenleg 62 évesen is nyugdíjba mehet, de alacsonyabb nyugdíjjal. A reform részeként ez a korhatár is arányosan, 65 évre emelkedne.
A korhatáremelés elsőként az 1967-ben születettekre vonatkozna - nekik három hónappal tovább kell majd dolgozniuk a nyugdíjjogosultsághoz -,
de a 70 éves korhatár csak a ma harmincéveseket érintené.
Az ügyben indított konzultáció jövő év február 17-ig tart, az erről szóló javaslatot pedig a kormány 2027 tavaszán terjesztené a parlament elé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Valami nagyon nincs rendben a világ réznagyhatalmánál – 23 éve nem láttunk ilyet
Egyre mélyebb a válság.
Elérhetőek a tankerületi igazgatók koncepciói
Felkerültek a dokumentumok a Klebelsberg Központ weboldalára.
Súlyos veszélyben a globális élelmiszerellátás: drámai zuhanás előtt az ukrán gabonatermelés
Nem csak az ukránok fognak rosszul járni ezzel.
Minimálbér 2027: közelednek az álláspontok, de még nincs megegyezés
Csütörtökön jön a következő forduló.
Brutális zuhanás a Wall Streeten: egy egész iparág üzleti modelljét fenyegeti az AI
Egyre nagyobb mínuszok.
Kiderült, ki lesz a Kincsem Park új ügyvezető igazgatója
Az új cégvezető is megvan.
Új AI-modellel rukkolt elő a Microsoft!
Programozásra és kiberbiztonságra fejlesztették.
Hiába figyelmeztették őket, 660 millió forintot utaltak a csalóknak – Repült a pénzügyi igazgató
Internetes csalás áldozata lett a szlovén autópálya-kezelő vállalat.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?