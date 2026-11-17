Hetven évre emelné a nyugdíjkorhatárt hosszabb távon a norvég kormány, amely a nyugdíjrendszer fenntarthatóságával és a hosszabbodó élettartammal indokolt javaslatot kedden bocsátotta nyilvános konzultációra.

"Tovább élünk, és legtöbbünk tovább marad egészséges; egy kicsit hosszabban is kell dolgoznunk, ha azt akarjuk, hogy a nyugdíjrendszer fennmaradjon a gyermekeink és az unokáink számára is" - olvasható Kjersti Stenseng munkaügyi és társadalmi befogadásért felelős miniszter közleményében.

A kezdeményezés szerint 2029-től a jelenlegi 67 éves általános nyugdíjkorhatárt a várható élettartam növekedésének kétharmadával, vagyis

évtizedenként körülbelül egy évvel emelnék.

Norvégiában a legtöbb munkavállaló - ha megvan a szükséges szolgálati év - jelenleg 62 évesen is nyugdíjba mehet, de alacsonyabb nyugdíjjal. A reform részeként ez a korhatár is arányosan, 65 évre emelkedne.

A korhatáremelés elsőként az 1967-ben születettekre vonatkozna - nekik három hónappal tovább kell majd dolgozniuk a nyugdíjjogosultsághoz -,

de a 70 éves korhatár csak a ma harmincéveseket érintené.

Az ügyben indított konzultáció jövő év február 17-ig tart, az erről szóló javaslatot pedig a kormány 2027 tavaszán terjesztené a parlament elé.

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