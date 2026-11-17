Marine Le Pen, a francia elnökválasztási közvélemény-kutatásokat vezető szélsőjobboldali jelölt bejelentette, hogy megválasztása esetén eltörölné Emmanuel Macron nyugdíjreformját, ezzel munkavállalók százezrei számára téve lehetővé a korábbi nyugdíjba vonulást. Emellett egy új, 900 milliárd eurós nyugdíjalap létrehozását is ígéri, amellyel a befektetők felé szeretné bizonyítani, hogy népszerű jóléti intézkedéseit képes összehangolni a költségvetési fegyelem helyreállításával.

A francia nyugdíjrendszer a fejlett ipari országok között a legbőkezűbbek közé tartozik, ami hatalmas terhet ró az erősen eladósodott államháztartásra. A nyugdíjkiadások jelentik az ország legnagyobb költségvetési tételét, amely jövőre meghaladja majd a 430 milliárd eurót. Bár Le Pen elismerte, hogy a rendszer fenntarthatóságához korrekciókra van szükség, sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a reform a francia szociális modellbe vetett hit kifejezése, amelynek köszönhetően sokan két-három évvel korábban mehetnek majd nyugdíjba, mint a jelenlegi szabályozás szerint.

A jövő tavaszi választások közeledtével a Nemzeti Tömörülés (RN) egyre nagyobb nyomás alatt áll, hogy részletezze, miként szorítaná vissza a költségvetési hiányt a munkásosztálynak tett ígéretek feladása nélkül.

Ennek részeként Le Pen a jelenlegi, felosztó-kirovó rendszer mellé egy 900 milliárd eurós tőkefedezeti nyugdíjalapot építene fel egy generáció alatt.

A forrásokat a meglévő munkáltatói járulékok egy részének átcsoportosításával teremtenék elő, ami a politikus szerint a nemzetgazdaság finanszírozását is javítaná.

A kötvénypiacok által szorosan figyelt fiskális pálya javítása érdekében Le Pen azt ígéri, hogy 2032-ig összesen 140 milliárd eurós költségvetési megtakarítást ér el, a nyugdíjtervek pedig idővel évi 15–20 milliárd eurót spórolnának meg az államnak. A befektetők és a közgazdászok azonban megkérdőjelezik, hogy ezek a célok összeegyeztethetők-e a 2023-as Macron-reform eltörlésével, amely 62-ről 64 évre emelte a nyugdíjkorhatárt. Franciaországban a fejlett gazdaságok közül így is az egyik legalacsonyabb a törvényes korhatár – jelenleg a születési évtől függően 62,9 év –, miközben a várható élettartam az egyik legmagasabb.

A kiadások kordában tartása érdekében a Nemzeti Tömörülés a konkrét életkor helyett egyre inkább a teljes összegű nyugdíjhoz szükséges szolgálati időre helyezi a hangsúlyt. A tervek szerint az érintett munkavállalók 60 és 62 éves koruk között vonulhatnának nyugdíjba, amennyiben a munkába állásuk idejétől függően 40-42 évnyi járulékfizetési időt szereztek. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a fiatalon elhelyezkedők akár már 60 évesen visszavonulhatnak, a felsőfokú végzettségűek viszont várhatóan jóval a hatvanas éveikben is dolgoznának a juttatások csökkenésének elkerülése érdekében. Jordan Bardella pártelnök mindehhez hozzátette, hogy szigorítanák a szolgálati idő beszámításának szabályait, és arra ösztönöznék a munkaadókat, hogy tovább tartsák állásban az idősebb munkavállalókat.

Forrás: Reuters

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