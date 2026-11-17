Az európai emberek nehezebben szoknak le a dohányzásról, mint a világ más részein élők - közölte a dohányzási szokásokról szóló globális jelentésében kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A WHO európai irodájának becslése szerint a 2000-től 2030-ig terjedő időszakra vetítve csaknem 12 százalékkal csökkenhet ugyan a dohányzók aránya világszerte; viszont sajnálatos, hogy a világ más részeihez képest "továbbra is Európában lesz a legmagasabb a felnőtt dohányzók aránya a teljes népességen belül".

Emellett nagyon aggasztónak tartják, hogy

az európai serdülők körében igen elterjedt az elektronikus cigaretták használata.

A Nyugat-Európától Közép-Ázsiáig 53 országot magába foglaló területen például a serdülők 11,6 százaléka dohányzik. Ebben a földrajzi térben a legmagasabb az elektronikus cigarettát használó serdülők aránya 14,3 százalékkal, a fiúk és a lányok körében egyaránt. Aggasztó továbbá, hogy ebben az 53 országban jóval több serdülő használ elektronikus cigarettát, mint felnőtt - figyelmeztetett a WHO.

Az egyes országok adataiból kiderült, hogy Albániában például a 15 éves fiúknak a 30 százaléka, a lányoknak pedig a 15 százaléka használ e-cigarettát, ami messze felülmúlja a felnőtt e-dohányosok 0,2 százalékos arányszámát. Hasonló a helyzet Németországban, ahol a serdülők 21-24, a felnőtteknek viszont csak a 4,3 százaléka használ e-cigarettát.

A jelentés megállapította, hogy Franciaországban továbbra is magas a dohánytermékek fogyasztása, mivel 2000-ben a lakosságnak mintegy a 34 százaléka dohányzott, ez az arány azóta sem változott, és várhatóan a jövőben sem fog.

Ellenpéldaként kiemelték, hogy 11 olyan országot is találtak, ahol a 2010-től 2025-ig terjedő időszakban csaknem 30 százalékkal csökkent a dohányzó emberek száma. Ezen országok között van Türkmenisztán, Izland és Nagy-Britannia.

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