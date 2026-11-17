A döntést Vlagyimir Malcev, a Flottatámogató Összoroszországi Mozgalom elnöke erősítette meg az orosz haditengerészet fennállásának 330. évfordulója alkalmából rendezett fórumon. Az 1998-ban szolgálatba állított, 1144.2 Orlan (Kirov) osztályú csatacirkáló felújítása eredetileg a testvérhajója, az Admiral Nahimov modernizációját követte volna a Szevmas hajógyárban. Az Admiral Nahimov átépítése azonban 12 évet vett igénybe – a tengeri próbák csak 2025 júliusában kezdődtek meg –, a költségek pedig meghaladták a 200 milliárd rubelt (2,42 milliárd dollárt).
A korszerűsítési program bukását alapvetően az okozta, hogy a Szevmas nem tudta párhuzamosan elvégezni a két óriási hadihajó felújítását.
Mivel az Admiral Nahimov munkálatai évekkel elhúzódtak, a Pjotr Velikij állapota a várakozás alatt tovább romlott, miközben közel három évtizedes szolgálata alatt egyetlen átfogó nagyjavításon sem esett át. A 250 méter hosszú, teljes terheléssel 25 860 tonna vízkiszorítású cirkáló két KN–3 típusú atomreaktorának, elektromos hálózatának és hűtőköreinek cseréje a hajótest nagymértékű megbontását igényelné, ami a testvérhajóénál is nagyobb pénzügyi terhet jelentene.
Az elmaradt modernizáció során a cirkáló fő fegyverzetét, a húsz darab, még a hidegháború idején az amerikai repülőgép-hordozók ellen kifejlesztett P–700 Granyit hajóelleni rakéta indítóállását 3Sz14-es univerzális függőleges indítócellákra cserélték volna. Ez lehetővé tette volna a modernebb Kalibr, Onyiksz és Cirkon rakéták bevetését tengeri és szárazföldi célpontok ellen egyaránt. A hajó emellett jelentős légvédelmi és tengeralattjáró-elhárító fegyverzettel rendelkezik, többek között Sz–300F és Sz–300FM nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerekkel, Kinzsal és Kortik pontvédelmi rendszerekkel, valamint RPK–6M Vodopad rakétatorpedókkal. Ezek felújítása szintén több tucat elavult radar és elektronikai berendezés cseréjét követelte volna meg.
A Pjotr Velikij aktív évei alatt a világ számos pontján megfordult az Északi-sarkvidéktől a Földközi-tengeren át az Indiai-óceánig. 2000 augusztusában a szonárjai segítségével találták meg az elsüllyedt Kurszk (K–141) atom-tengeralattjáró roncsát, 2008-ban Venezuelával közös hadgyakorlaton vett részt, 2016 és 2017 fordulóján pedig a szíriai orosz hadműveletek idején kísérte az Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozót (ami szintén annyira leromlott állapotba került, hogy gyakorlatilag használhatatlan).
A szovjet és orosz flotta kötelékébe 1980 és 1998 között összesen négy Kirov osztályú csatacirkáló lépett szolgálatba, ám az Admiral Usakovot és az Admiral Lazarevet már korábban kivonták a hadrendből, és bontásra ítélték őket. A Pjotr Velikij leírásával az 1988-ban átadott, majd évtizedekig tartalékban álló Admiral Nahimov marad az osztály egyetlen olyan egysége, amely ténylegesen bevethető lesz. Mivel azonban a reaktorok kiszolgálása, a karbantartások és a személyzet kiképzése miatt egyetlen hadihajó nem képes folyamatos jelenlétet biztosítani, az Admiral Nahimov időszakos kiesései alatt az Északi Flotta atommeghajtású felszíni hadihajó nélkül marad.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
Az ukránok nélkül is pusztul az orosz hadiflotta - Annyira leromlott a zászlóshajó állapota, hogy inkább kukázzák
Kivételesen nem a Kuznyecov körül adódtak gondok.
Bemondta az európai vezető: ezt kell tennie Putyinnak, hogy bárki elhiggye, hogy tényleg békét akar
Kallas konkrét lépéseket vár.
Hosszú távú megtakarítások: a munkáltatók óriásit lendíthetnek a dolgozói tudatosságon
A fiatalok remekül megszólíthatók, amikor öngondoskodásról van szó.
Ki lesz a főnök, ha senki sem akar vezető lenni? Új kihívással szembesülnek a magyar munkahelyek
A munkavállalók megtartása mellett a folyamatos vezetőfejlesztés is kulcs lesz a jövőben.
Erősödő árnyomás mellett tartja magát az amerikai fogyasztás
A nagykép változatlan.
Történelmi léptékű járvány tombol: minden eddiginél gyorsabban terjed a halálos kór
Hat hónappal a kitörése után továbbra sem sikerült megfékezni.
Kiszivárgott: rettegnek Európa vezetői attól, amire Donald Trump most készül - Már a legrosszabb forgatókönyvet vizsgálják
Ilyen eseményekből eddig semmi jó nem sült ki.
Önéletrajz helyett AI-alapú digitális profil: a rejtett kompetenciák felismerésében is segít a mesterséges intelligencia
A végzettség helyett a készségek visznek mindent a kiberkor munkarőpiacán
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?