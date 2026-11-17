Börtönbüntetéssel fenyegette meg Kaja Kallas EU-s külügyi vezetőt Vjacseszláv Vologyin, az orosz Duma házelnöke.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arról beszélt, hogy hírszerzési eszközökkel kellene megszerezni azoknak az orosz katonáknak az adatait, akik részt vettek az ukrajnai háborúban és ki kellene őket zárni az EU területéről.

Vjacseszláv Vologyin, az orosz Duma házelnöke azt reagálta:

Kallas személyes adatokat akar ellopni, nyilvánvalóan hackertámadásokon keresztül, ez pedig az orosz büntetőjogot sérti.

Börtön vár rá. Ezekre a vádpontokra együttesen akár 20 év letöltendőt is kaphat”

– mondta Vologyin.

Természetesen nincs rá reális esély, hogy Oroszország valóban börtönbe vetné Kaja Kallast, mindenesetre a politikusnak reálisan kell arra készülnie, hogy vehemens oroszellenes kijelentései miatt Moszkva titkosszolgálati akcióinak célpontjává válik, erre Vologyin fenyegetése is utal.

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