A finn államfő a Financial Timesnak adott interjújában elismerte ugyan az amerikai tárgyalók érdemeit a korábban megrekedt ukrán–orosz egyeztetések újraindításában, de hangsúlyozta:
most már Európának is tárgyalnia kell Oroszországgal.
Stubb szerint felelőtlenség volt ilyen hosszú ideig másra hagyni az Oroszországgal folytatott kommunikációt, hiszen Európa jövőjéről van szó.
Úgy véli, miután a tárgyalások keretei megszülettek, az európai vezetőknek személyesen kell egyeztetniük Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, közben pedig arra is kell figyelniük, hogy egységes álláspontot képviseljenek.
Stubb történelmi párhuzamot vonva kifejtette, hogy a kontinens jelenleg két forgatókönyv, az 1945-ös jaltai megállapodás és az 1975-ös helsinki záróokmány logikája között választhat. Míg a második világháborút lezáró jaltai egyezmény bebetonozta a befolyási övezeteket, és a szovjet érdekszférába utalta Közép- és Kelet-Európát, addig a helsinki folyamat enyhítette a kelet–nyugati feszültséget, valamint lefektette a nemzeti szuverenitás, a területi integritás és az emberi jogok alapelveit.
Arra a felvetésre, hogy az Egyesült Államok a jaltai típusú rendezés felé hajlik-e, a finn elnök elismerte, hogy Washington álláspontja még nem dőlt el véglegesen, de jelenleg valószínűleg közelebb áll ehhez az irányvonalhoz, még ha ez később változhat is a helsinki elvek javára. Hangsúlyozta azonban, hogy az amerikai megközelítés körüli bizonytalanság nem akadályozhatja meg Európát abban, hogy önállóan érvényesítse saját érdekeit. Stubb szerint Oroszország nem nyerte meg az Ukrajna elleni háborút, és nem is fogja megnyerni, Putyin pedig nyitott a párbeszédre, noha az európai országok megkésve kezdtek felkészülni ezekre a tárgyalásokra.
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