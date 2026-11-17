Trump a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában, a Quad-országok vezetőivel tartott sajtóeseményen újságíróknak elmondta, hogy megítélése szerint

már nagyon közel van a megállapodás, amely le fogja zárni az orosz-ukrán háborút.

Hangsúlyozta, hogy a fegyveres konfliktus hatalmas áldozatokkal jár, információi szerint ugyanis a veszteségek száma havonta eléri a huszonötezret, az előző hónapban pedig harminckétezret tett ki.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy a háború kérdése kiemelt szerepet kap majd a soron következő megbeszélésein, és eredményes tárgyalásokra számít az ügyben.

Emellett nyitva hagyta a lehetőséget arra is, hogy egy külön egyeztetés keretében találkozzon Vlagyimir Putyinnal.

A Fülöp-szigeteki látogatást követően Donald Trump Kínába utazik tovább, ahol november 19-én a tervek szerint találkozik Hszi Csin-ping kínai államfővel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai vezető már hétfőn jelezte, hogy a pekingi egyeztetéseken az ukrajnai háború ügyét is napirendre kívánja tűzni.

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