Az ukrán vezérkar és a titkosszolgálat tájékoztatása szerint a gondosan előkészített akció hét egymásra épülő szakaszból állt.

Az első fázisban az ukrán egységek módszeresen kiiktatták a térséget védő orosz légvédelmi rendszereket, hogy szabaddá tegyék az utat a fő csapások előtt.

A légvédelem meggyengítése után kezdődtek meg a közvetlen támadások magára az átkelőre. Ezek egy részét az SZBU önállóan hajtotta végre, a művelet záró szakaszába azonban az ukrán védelmi erők más alegységei is bekapcsolódtak.

A híd közúti részére a végső csapást az SZBU "Alfa" különleges egysége mérte Paljanicja típusú rakétadrónokkal, amelyek találata után az útpálya teljesen összeomlott és a tengerbe zuhant.

A művelet során a hazai fejlesztésű ukrán fegyverek széles skáláját vetették be. A már említett Paljanicja mellett használtak Dovbus, Vendetta, Da Vinci, January, Mics-2000, Ruta, An-197, FP-1 és FP-5 Flamingo típusú eszközöket, valamint R-360 Neptun robotrepülőgépeket is. A mostani akció már a negyedik sikeres ukrán támadás volt a stratégiai fontosságú Krími híd ellen.

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