Kallas kifejtette, hogy továbbra is erősen szkeptikus Oroszország tárgyalási hajlandóságával kapcsolatosan: úgy látja,

Oroszországnak bizonyítékokat kellene mutatnia aziránt, hogy valóban le akarja zárni a háborút.

Ilyen bizonyíték lenne Kallas szerint

az ukrán hadifoglyok és az Ukrajnából elhurcolt gyermekek hazaengedése,

az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítása,

a fekete-tengeri csapások beszüntetése,

valamint egy olyan tényleges tűzszünet, amely véget vet az ukrán állampolgárok meggyilkolásának.

A főképviselő szerint a jelenlegi szakaszban Ukrajnának és nyugati partnereinek nem szabadna belemenniük a jövőbeli biztonsági architektúráról szóló vitákba Oroszországgal.

Úgy véli, Moszkva csupán időhúzásra és zavarkeltésre törekszik, és úgy tesz, mintha érdemi eszmecserét folytatna, közben pedig minden erejével azon van, hogy legyőzze és megtörje Ukrajnát.

Kallas hangsúlyozta, hogy szerinte Moszkva célja Ukrajna feldarabolása, a NATO kiszorítása és a vétójog megszerzése az európai biztonsági kérdésekben, ami teljesen elfogadhatatlan. Hozzátette, hogy míg 2021-ben ezek az orosz igények ürügyként szolgáltak a háború kirobbantására, most, 2026-ban a harcok folytatásának ürügyét jelentik.

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