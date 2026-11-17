Megalakult kedden Belgrádban az új összetételű szerb parlament, miután az október 25-i előrehozott választásokon mandátumot szerzett képviselők igazolták megbízatásukat, majd letették az esküt. Az alakuló ülés előtt kisebb incidens történt az egyik ellenzéki képviselőnővel.

A 250 tagú parlamentben az Egyetemista Lista 140 mandátummal rendelkezik, míg a korábban kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) vezette politikai tömb 103 képviselővel került ellenzékbe.

Az ellenzék vezetője Aleksandar Vučić volt államfő lesz, aki felvette mandátumát. A Danas közvetítése szerint Vučić azt mondta, a diákmozgalom egyes tagjai megtámadták a Szerb Haladó Párt néhány képviselőjét a törvényhozás épülete előtt. A volt köztársasági elnök állítása szerint a rendőrség nem avatkozott közbe, hogy ezzel az új kormány „kegyeibe férkőzzön”. Vučić szerint egyik képviselőjüket, Lidija Vukićevićet fizikai bántalmazás is érte: joghurttal öntötték le, és megrángatták a haját.

Maga az érintett is megszólalt:

Hova tart ez az ország, ha egy képviselőnek még a parlament előtt sem biztonságos a tartózkodása?

– mondta Vukićević.

Felvételek szerint egy nő valóban jogurttal öntötte le a képviselőnő haját.

Momenat kada je Lidiju Vukićević jogurtom polila Marija Radovanović, sekretarka Medicinskog fakulteta! https://t.co/LTRiVBAPup — PATRIOT (@patriot_iz) November 17, 2026

Drugarica mi pošalje sa Instagrama polivanje Lidije Vukićević jogurtom. Obično me ovakve stvari ne interesuju ali mi pažnju privuče počinilac, žena isto tako kovrdžave kose. Nekako mi se ne čini da ovo nema veze sa politikom, https://t.co/rR4cRsGd2X — Bodljikava (@Bodljikava) November 17, 2026

A parlamenti eskütételt követően szünetet rendeltek el a képviselőcsoportok megalakítása érdekében. Az alakuló ülés hat napirendi pontja között szerepel a házelnök és az alelnökök megválasztása, a parlament főtitkárának kinevezése, valamint a parlamenti bizottságok és a nemzetközi intézményekben működő állandó parlamenti küldöttségek tagjainak megválasztása.

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