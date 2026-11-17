A holland kormány a koalíciós válság lezárását követően új együttműködési szabályokkal, kevesebb belső vitával és nagyobb stabilitásra törekedve folytatja munkáját – jelentette be Rob Jetten miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján.

Az NlTimes hírportál tudósítása szerint kormányfő közölte, hogy a három koalíciós párt, a liberális 66-os Demokraták (D66) a jobbközép Szabaddemokrata Néppárt (VVD), valamint a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) új megállapodásokat köt a költségvetési és adóügyi döntéshozatal módjáról, valamint az együttműködés eljárási szabályairól.

Kevesebb felfordulásra és belső ellenségeskedésre, több stabilitásra és egyértelműségre van szükség

– hangsúlyozta Jetten, aki két miniszterelnök-helyettessel, Dilan Yesilgözzel (VVD) és Bart van den Brinkkel (CDA) közösen tartott sajtótájékoztatót.

Jetten felelősséget vállalt a kialakult helyzetért, elismerve, hogy túlságosan derűlátó volt azzal kapcsolatban, milyen könnyen lehet parlamenti támogatást szerezni a kormány terveihez.

A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a kormány nagyobb figyelmet fordít a kis- és középvállalkozások támogatására. Ennek érdekében munkacsoportot hoznak létre, amely egyebek között kidolgoz egy intézkedéscsomagot a beruházások ösztönzésére.

Dilan Yesilgöz elismerte, hogy a múlt héten a koalíciós együttműködés nem megfelelően működött. Mint mondta, ha a kormány pénzügyi terveinek nincs többségi támogatottságuk, az a szakpolitikai döntéseket is veszélyezteti. Hozzátette, hogy a koalíciós partnerek mind elismerték a hibákat, és sikerült helyreállítani a bizalmat.

A kormányválságot az váltotta ki, hogy a koalíció két pártja, a D66 és a CDA két másik pártnak, a Progresszív Hollandiának (PRO) és a balliberális Voltnak a támogatásával olyan módosítást fogadtatott el az adótervezethez, amely mintegy egymilliárd euróval növelné a tehetősebb háztartások adóterheit, miközben 900 millió euróval csökkentené az alacsonyabb és közepes jövedelműek adóterhelését.

A parlament minimális, 76-74 arányú többséggel elfogadta az adótervezetet a módosításokkal együtt, a koalíciós VVD tiltakozása ellenére. A VVD határozottan ellenzi a vagyonadó emelését és a baloldali PRO-val való együttműködést.

A szavazást követően négynapos válságtárgyalások kezdődtek Jetten, a két miniszterelnök-helyettes és a koalíciós pártok parlamenti frakcióvezetői között. A felek hétfő este jelentették be, hogy sikerült helyreállítani a bizalmat, így a hárompárti kormánykoalíció fennmarad.

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