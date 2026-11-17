Széles körű üzemzavar bénította meg az Apple online szolgáltatásainak jelentős részét, így többek között az iCloud, az App Store és az Apple Pay is elérhetetlenné vált. A felhasználók keleti parti idő szerint délelőtt fél tizenkettő körül kezdtek hibákat jelezni, egy órán belül pedig már több ezer bejelentés érkezett.

Széles körű üzemzavar bénította meg az Apple online infrastruktúrájának jelentős részét,

aminek következtében többek között az iCloud, az App Store és az Apple Pay is elérhetetlenné vált - írja az Engadget. A vállalat tájékoztatása szerint a leállást egy belső frissítés okozta, a rendszerek egy részét pedig már sikerült is helyreállítani.

A Downdetector adatai alapján az első csatlakozási problémákat amerikai keleti parti idő szerint délelőtt 11:30 körül jelezték a felhasználók, alig egy órával később pedig már több ezerre ugrott a hibabejelentések száma. A panaszok szerint sokan egyáltalán nem tudtak bejelentkezni az Apple-fiókjukba az eszközeiken, emellett az Apple Pay fizetési rendszerrel és az új készülékek aktiválásával kapcsolatban is fennakadásokat tapasztaltak.

Az Apple rendszerállapotot mutató hivatalos oldala kora délután több fennálló hibát is megerősített. A tájékoztatás szerint az iCloud-fiókokba való belépés lelassult vagy teljesen leállt, az eszközökön elérhető AppleCare szolgáltatás pedig minden felhasználó számára ideiglenesen elérhetetlenné vált. A vállalat emellett az App Store és az Apple Music akadozását is jelezte a felületen.

A cég szóvivője az Engadgetnek nyilatkozva közölte, hogy a reggeli órákban tapasztalt kimaradásokat egy belső frissítés idézte elő. Hozzátette, hogy a rendszerek többsége már újra működik, a szakemberek pedig azon dolgoznak, hogy a fennmaradó szolgáltatásokat is a lehető leghamarabb újra elérhetővé tegyék.

A mostani eset nem sokkal követi a Microsoft múlt heti, nagyszabású üzemzavarát.

Akkor a vállalat olyan kulcsfontosságú alkalmazásai váltak órákra használhatatlanná, mint az Outlook és a Teams, a szolgáltatások helyreállítását pedig csak másnap reggel tudták megkezdeni. A Microsoft hétfői közleménye szerint egy régi szoftverhiba állt a probléma hátterében.

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