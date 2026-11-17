Bár az Egyesült Államok és Irán között kilenc hónapja kirobbant háború elején
sokan súlyos globális élelmiszerválságtól, sőt egyenesen éhínségtől tartottak, a félelmek alaptalannak bizonyultak
- írja a Bloomberg. A borúlátó előrejelzések és az El Niño okozta szélsőséges időjárás ellenére a világ jelenleg kifejezetten alacsony élelmiszer-inflációt tapasztal, miközben a legfontosabb mezőgazdasági termények ára is stabil maradt.
A vészmadarak hibát követtek el, amikor a közel-keleti konfliktust a 2022-ben kezdődött orosz–ukrán háborúhoz hasonlították
- fogalmaz a Bloomberg szakértője, Javier Blas. Míg Ukrajna és Oroszország a világ éléstárának számít, és az összecsapásuk négy évvel ezelőtt valóban drasztikusan felhajtotta az agrárpiaci árakat, a Közel-Kelet nem rendelkezik a fekete-tengeri régióhoz hasonló termőföldekkel. Ennek megfelelően a jelenlegi háború nem is idézett elő hasonló piaci sokkot, hangsúlyozza.
Az európai adatok jól tükrözik ezt a stabilitást: a kontinentális Európában az éves infláció 4 százalékon áll a drága üzemanyagok és a fűtési költségek miatt, az élelmiszerek azonban mindössze 1,6 százalékkal drágultak (beleértve az alkoholt és a dohánytermékeket is). Az Egyesült Királyságban a 3,6 százalékos általános pénzromlás mellett az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára csak 1,3 százalékkal emelkedett. A növekvő szállítási és csomagolási költségek jövőre ugyan begyűrűzhetnek az ellátási láncokba – ami főként a feldolgozott és készételek árát hajthatja fel –, de a drágább heti bevásárlás még messze nem jelent válságot.
Az igazi élelmiszerválságok biztos jele a készletek apadása, ám a világ a korábbi krízisek tapasztalataiból okulva teli raktárakkal, különösen nagy búza- és rizstartalékokkal vágott neki 2026-nak.
- A nagykereskedelmi piacokon a búza vékánkénti (bushel) jegyzése jelenleg 6 dollár alatt mozog, ami töredéke a 2022-es 14 dolláros csúcsnak, sőt még csökkent is mintegy 1 százalékkal az iráni háború kezdete óta.
- A kukorica 4,5 dollár alatti ára szintén messze elmarad a négy évvel ezelőtti 8,31 dolláros rekordtól,
- a pálmaolaj és a szójabab árfolyama pedig gyakorlatilag változatlan maradt az elmúlt kilenc hónapban.
- Az egyetlen kivételt a rizs jelenti, amelynek ára közel 30 százalékkal ugrott meg február vége óta az indiai szubkontinenst sújtó gyenge monszun miatt.
A műtrágyapiac összeomlásáról szóló jóslatok sem váltak valóra, hangsúlyozza Blas. Bár a karbamidalapú műtrágyák ára a konfliktus elején megugrott a közel-keleti földgáz- és műtrágyatermelés akadozása miatt, más gyártó országok gyorsan növelték a kibocsátásukat, helyrebillentve a piaci egyensúlyt. Ma a nitrogénműtrágya mintegy 10 százalékkal olcsóbb, mint februárban. A foszfát ugyan drágult a közel-keleti vegyipar zavarai miatt kieső kén következtében, de a főbb műtrágyatípusok – a karbamid, a foszfát és a kálium – összesített kosara mindössze 5 százalékkal kerül többe, mint kilenc hónappal ezelőtt.
Mindezek fényében a szakértő szerint
különösen felelőtlen volt az ENSZ élelmezési szervezeteinek (például a FAO-nak és a Világélelmezési Programnak) a vészharangokat kongató kommunikációja.
Az efféle megalapozatlan figyelmeztetések ugyanis könnyen protekcionista lépésekre és exportkorlátozásokra sarkallhatják a kormányokat, ami önbeteljesítő jóslatként valódi krízist idézhet elő. A világ vezetői viszont ezúttal nem estek pánikba, hanem a 2007–2008-as, a 2011–2012-es, valamint a 2022-es válságokból tanulva a kereskedelem fenntartására helyezték a hangsúlyt. Eközben Indiától és Kínától kezdve Marokkón át Brazíliáig dollármilliárdokat fektettek az öntözésbe, a tárolási kapacitásokba és a mezőgazdasági gépesítésbe, a világgazdaság pedig most ennek a stratégiának a gyümölcseit élvezi - zárja sorait a Bloomberg elemzője.
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