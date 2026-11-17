Kedd délelőtt Oroszország több drónnal támadta Ukrajna Magyarországgal határos megyéjét, Kárpátalját. Munkács külvárosában egy drón be is csapódott, de áldozatok és sérültek nem voltak. Az ukrán légvédelem a legtöbb drónt semlegesítette, időközben lefújták a légiriadót Kárpátalján. Orbán Anita külügyminiszter Facebook-oldalán azt írta, több dróntalálatról is érkezett jelentés. Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt: posztja szerint a munkácsi pályaudvartól 300 méterre csapódott be egy orosz drón, egy Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét le kellett szállítani. Mára és holnapra leáll a vonatközlekedés Magyarország és Ukrajna között a támadások miatt.

A Kárpátalja.ma Vitalij Glagola ukrán újságíró értesülése alapján azt írta, hogy orosz drón csapódott be Munkács városában. Glagola Telegram-oldalán azt írta, egy Sahed típusú orosz drón csapódott be a körgyűrűn, a Beregszászi hídon túl.

Az előzetes adatok szerint nem voltak halálesetek és sérültek. Az információkat még pontosítják

– írta az újságíró.

Glagola egy felvételt is megosztott a Telegramon, amelyen ugyan nem látni a becsapódást, de tisztán hallható a drón hangja, majd a becsapódás maga. A felvételt egy Munkács külvárosában található vállalkozás ipari kamerája készítette. Egy dolgozó látható rajta, aki a fedezékbe menekül a becsapódás elől.

русня атакувала Закарпаття. Серія вибухів пролунала в Мукачево. Ціль ворога енергетична інфраструктура. https://t.co/gfEqRb0V5a — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) November 17, 2026

Az újságíró szerint a légvédelemnek több drónt is sikerült lelőnie Kárpátalja felett. Kárpátalja központja, Ungvár felé is tartott egy drón.

Glagola később azt írta, az összes, Kárpátalja légterébe került drónt lelőtték.

Orbán Anita külügyminiszter Facebook-oldalán reagált a Kárpátalját érő orosz támadásra.

Magyar idő szerint délelőtt tíz óra körül három hullámban orosz Gerany-2-es drónok támadták Kárpátalját, elsősorban Munkács és Ungvár környékét. Az ukrán légvédelem eredményesen vette fel a harcot, a támadó drónok közül többet is lelőttek. Sajnos több dróntalálatról is érkezett jelentés, a károk felmérése jelenleg zajlik. Ez nem az első, és sajnos biztosan nem az utolsó légitámadás Kárpátalja ellen. Párhuzamosan azzal, ahogyan Oroszország fokozza az ukrán polgári lakosság elleni támadásokat, várható, hogy a mostanáig földrajzi okokból viszonylag védett Kárpátalja ellen is lesznek még hasonló akciók

– írta a külügyminiszter.

Nem sokkal később Magyar Péter miniszterelnök is posztolt a Facebookon. A kormányfő szerint a munkácsi pályaudvartól 300 méterre csapódott be egy orosz drón. Egy Magyarországról érkező vonat magyar személyzetét leszállították.

Mára és holnapra leállítjuk a vasúti közlekedést Magyarország és Ukrajna között

- jelentette be Magyar Péter.

A miniszterelnök az Országgyűlésben is megszólalt a támadásról, arra kérve az ellenzéket, hogy a történtek fényében értékelje újra a háborúhoz való viszonyát, és szavak helyett tettekkel álljon ki a határon túli magyarok mellett.

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