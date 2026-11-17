Rendkívüli ülést tart az orosz kormány azzal a céllal, hogy reagáljanak a ma reggeli, Krími hidat ért ukrán támadásra.

Ma reggel Ukrajna felrobbantotta a megszállt Krímet Oroszországgal összekötő hidat – a járműforgalomra használatos rész a tengerbe omlott, az egyik tartóív leszakadt:

A TASZSZ hírügynökség arról ír:

Oroszország rendkívüli kormányülést tart Marat Husznullin miniszterelnök-helyettes vezetésével, melynek kizárólagos témája a hidat ért támadás lesz.

Az orosz vezetők elsősorban a híd megjavítását és a forgalomelterelés megszervezést fogják megvitatni. A TASZSZ nem ír arról, hogy katonai témák (pl. válaszcsapás) is terítékre kerülne.

Az orosz média egyelőre nem számolt be arról, a moszkvai hivatalos álláspont szerint mekkora a kár a hidat ért támadás után.

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