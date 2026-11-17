Minden jel szerint összeomlott a megszállt Krímet Oroszországgal összekötő híd gépjárműforgalomra használt egyik szakasza a ma hajnali ukrán támadás során.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint Ukrajna saját fejlesztésű Flamingo típusú manőverező robotrepülőgépekkel támadta ma reggel a Krími hidat.

Ukrainian forces deployed a version of the FP-5 Flamingo cruise missile with a datalink and man-in-the-loop control, using it to hit the Crimean Bridge. https://t.co/UDDHZBsA20 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 17, 2026

A támadás kifejezetten súlyosnak tűnik:

a híd egy része leomlott, a tengerbe zuhant az autóforgalomra használatos szakasz egy része és az egyik ív is.

A vasúti pálya közben épnek tűnik.

Closer images show that the entirety of the archway and road on the car side of the Kerch Strait Bridge has collapsed into the water between Crimea and Russia. https://t.co/kgiE6kwf5d — OSINTdefender (@sentdefender) November 17, 2026

Oroszország elismerte a támadás tényét, de egyelőre csak annyit kommentáltak, hogy folyamatban van a károk felmérése. Ukrajna egyelőre nem kommentálta az eseményt.

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