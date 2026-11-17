Freeman figyelmét elsőként a nyakon látható nyom keltette fel, amely nem az akasztásoknál megszokott, felfelé keskenyedő, egyenletes barázda volt, hanem egy mély, egyenetlen és az egyik oldalon Y alakban elágazó sérülés. Bár a szakértő tanulmányát eddig egyik tudományos folyóirat sem közölte, elemzéséhez két másik elismert szakemberrel – Itiel Dror kognitív idegtudóssal és Anders Eriksson igazságügyi patológussal – is társult. Freeman – aki korábban a George Floyd-gyilkosság perében is tanácsadóként működött közre – hangsúlyozta, hogy nem az érdekli, ki ölhette meg az elítélt szexuális bűnözőt, csupán a halottkémi vizsgálat szakmai mulasztásaira akar rávilágítani.

A 2019-es vizsgálatot több intézményi hiba és korlátozás is nehezítette, így a boncolási fotók maradtak az egyedüli kézzelfogható bizonyítékok. A boncolást végző és azóta már nyugdíjba vonult igazságügyi orvos szakértő, Kristin Roman annak idején nem vizsgálhatta meg a cellát, nem készültek fotók a felakasztott testről, és nem is azt a szövetdarabot küldték el neki, amelyet hurokként használtak.

Roman ennek ellenére a szövetségi nyomozóknak határozottan állította, hogy öngyilkosság történt, mert a test teljesen sértetlen volt, és nem látszottak rajta küzdelem nyomai.

Freeman ezzel szemben háromdimenziós számítógépes modellekkel rekonstruálta az esetet, felhasználva a holttestet megtaláló börtönőr két évvel későbbi vallomását is, miszerint Epstein ülepe alig néhány centiméterre volt a padlótól. A szakértő szerint a hátulról történő megfojtás sokkal jobban magyarázza a sérüléseket, így a szorítási nyom feletti, körömtől származó karmolásokat, a nyak tövénél lévő horzsolást, valamint a bal vállizomban keletkezett mély, friss bevérzést. Freeman azt is felrótta a nyomozóknak, hogy nem vettek DNS-mintát az elhunyt körmei alól.

A hétfői londoni előadást eredetileg a University College London épületében tartották volna, ám az egyetem vasárnap a hallgatók jóllétére hivatkozva váratlanul lemondta a telt házas eseményt, így azt végül online közvetítették az új helyszínről. Bár a boncolási fotók egy részét ismerő más igazságügyi patológusok is elismerték, hogy a nyaki sérülés nem tipikus, szerintük a képek ettől függetlenül még összeegyeztethetők az öngyilkossággal. A New York-i halottkémi hivatal a héten közölte, hogy továbbra is fenntartja az öngyilkosságról szóló korábbi megállapítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images