A CNN forrásai szerint az iráni tervezők jelenleg lehetséges katonai lépéseket készítenek elő, a jelentés nem arról szól, hogy a küszöbön állna ilyen támadás.
Az amerikai szervek által megszerzett tervek azonban rendkívül konkrétak, pontos helyszíneket és célpontokat is tartalmaznak.
A Fehér Ház szóvivője közölte, hogy minden lehetséges fenyegetést figyelemmel kísérnek, de jelenleg nincs azonnali, komoly veszély, amely az ország területét érintené.
Ennek ellenére a CNN információi szerint az amerikai vezetők a múlt héten több egyeztetést is tartottak a potenciális ellenséges támadás elhárításáról.
Az amerikai tisztviselők főleg azért tartják aggasztónak Irán terveit, mert minden jel szerint Teherán kész tovább élezni a konfliktust. Bár az elmúlt években is előfordultak iráni merényletkísérletek amerikai politikusok ellen, azok többnyire a külföldön utazó tisztviselőkre irányultak, most viszont már az Egyesült Államok területén belüli támadásokkal számolnak.
Szakértők szerint az ország rendkívül sebezhető a nem hagyományos fegyverekkel szemben. A radioaktív anyagot hagyományos robbanószerrel ötvöző piszkos bombák viszonylag könnyen összeállíthatók, és tömeges pánikot, illetve súlyos megbetegedéseket okozhatnak, miközben egész városrészeket tehetnek lakhatatlanná. A hírszerzés olyan kommunikációt is elfogott, amely szerint Irán már elrejtett bombakészítéshez szükséges anyagokat az Egyesült Államokban. Több nemzetbiztonsági tisztviselő úgy véli, a határok elmúlt évtizedben tapasztalt átjárhatósága miatt az ilyen nukleáris vagy vegyi anyagok már évek óta az országban lehetnek, a végrehajtáshoz pedig elég lenne beszervezni egy helyi lakost.
A belföldi fenyegetések mellett az amerikai hírszerzés egy másik, a Közel-Keletet érintő veszélyre is figyelmeztetett, értesüléseik szerint ugyanis Irán vegyi fegyvereket vethet be a térségben állomásozó amerikai csapatok ellen. Több tisztviselő is elismerte, hogy a katonák nem rendelkeznek megfelelő védőfelszereléssel és kiképzéssel egy ilyen támadás kivédésére, ezért most párhuzamosan zajlik a régióban dolgozó diplomaták és hírszerzők felkészítése, valamint felszerelése is.
Az iráni ENSZ-képviselet szóvivője közleményben utasította vissza a vegyi fegyverekkel kapcsolatos állításokat, amelyeket koholt vádaknak nevezett, a piszkos bombára vonatkozó értesülésekre azonban nem tért ki.
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