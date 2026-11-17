Az információ eredetileg a Vedomosztyi című orosz lapban jelent meg, a hírügynökség belső forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy a Moszkva melletti Szenyezs vezetőképző központban kétnapos szemináriumot tartottak az Állami Duma képviselőinek. Az eseményen részt vett Szergej Kirijenko, az elnöki adminisztráció vezetőjének első helyettese is, aki a háborús veteránokkal való munka fontosságát hangsúlyozta.

Az egyik résztvevő szerint a vezetők világossá tették, hogy mindenkinek készen kell állnia arra a pillanatra, amikor a harcokban részt vevő csapatok egyszerre térnek majd haza.

Bár a vezetés a győzelemre való felkészülést sürgette, az orosz RBK hírportálnak nyilatkozó képviselők szerint a Kreml tisztviselői arra is emlékeztették a törvényhozókat, hogy jelenleg még háborús körülmények között dolgoznak. Egy másik forrás szerint a politikusok határozott utasítást kaptak arra, hogy a harcok ideje alatt nincs joguk szabadságra menni vagy szórakozni.

A Dossier Center oknyomozó portál már májusban feltárta, hogy a Kreml előre kidolgozott kommunikációs panelekkel készül. Ezek célja, hogy

egy esetleges békemegállapodást győzelemként tudjanak tálalni az orosz közvéleménynek a közel öt éve tartó, súlyos veszteségekkel járó háború után.

A tervezett narratíva szerint az invázió legfőbb célja kezdettől fogva a Donbasz feletti ellenőrzés megszerzése volt. Moszkva régóta követeli, hogy Kijev adja át a régiónak azokat a részeit is, amelyeket az orosz erőknek eddig nem sikerült elfoglalniuk, ám Ukrajna ezt határozottan elutasítja. A központi üzenetek emellett az ukrán katonák megölését a Moszkva által meghirdetett "nácitlanítás" beteljesüléseként állítanák be, azt pedig egyenesen tagadnák, hogy Kijev elfoglalása valaha is szerepelt a Kreml terveiben.

Oroszország és Ukrajna legutóbb amerikai közvetítéssel tárgyalt Abu-Dzabiban. Sajtóértesülések szerint Moszkva követelései között szerepelt, hogy a NATO vonuljon vissza az 1997-es határai mögé, Moldovát pedig alakítsák át szövetségi köztársasággá. Az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij a tárgyalások után kijelentette, hogy Moszkva minden talpalatnyi földet vissza fog venni Ukrajnában, amelyet a saját területének tekint. Hozzátette, hogy csak akkor lesznek elégedettek, ha győznek, és a saját feltételeik szerint írják alá a békemegállapodást.

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