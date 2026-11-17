Fel kell készülni arra, hogy megsemmisül az ukrán parlament, a Verhova Rada épülete, ezért online szavazási rendszert kell kidolgozni, hogy a törvényhozás tovább tudjon működni – jelentette ki Ruszlán Stefancsuk házelnök.

Az ukrán politikus szerint a készülődés már megkezdődött, a parlamenti képviselőknek létre hoztak már óvóhelyeket a Rada épülete körül, ahova orosz támadás esetén menekülni tudnak és folytatni tudják a munkát.

Hangsúlyozta:

fel kell arra is készülni, hogy a parlament épületét teljesen lerombolják az oroszok, ebben az esetben online szavazási rendszerre kell átállni.

Ennek kidolgozása még folyamatban van.

Orosz vezetők korábban arról beszéltek: azért nem rombolták még le a parlamentet vagy az ukrán elnöki hivatal épületét, mert ezek nem katonai döntéshozói központok, ráadásul az épületek nagyrészt üresek, hiszen orosz támadások esetén az ukrán politikusok óvóhelyen vannak, üres épületekre pedig nincs értelme értékes rakétákat pazarolni.

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