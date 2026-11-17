Tegnap este óta ma reggelig több mint 800 ukrán drónt azonosított Moszkva régióban az orosz légvédelem – jelentette a TASZSZ hírügynökség.

Moszkvai idő szerint tegnap

délután 5 óra és ma reggel 7 óra közt az orosz légvédelem „nagyjából 800” ellenséges drónt azonosított Moszkva régióban, ebből több mint 300 tartott a főváros felé

– írja az orosz lap Szergej Szobjanin polgármester közlésére hivatkozva.

Az orosz lap szerint a főváros körül összesen 321 drónt lőtt le a légvédelem a meghatározott időszakban, miközben a régiót célzó „több mint 800 drón nagyrészét” elfogta az orosz haderő.

A támadás által okozott károkról egyelőre nincs semmilyen információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images