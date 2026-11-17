Ma hajnalban átfogó orosz támadás érte Kijevet, Ukrajna fővárosát, számos fontos szolgáltatás leállt.

Az oroszok többek közt két hidat is felrobbantottak, a Holoszivszkij negyedben található Déli hidat és a Desznyanszkij negyedben található északi hidat is csapás érte. Mindkét hidat lezárták az ukrán hatóságok, a forgalmat elterelték.

Ez két kifejezetten fontos hidat jelent: kettő abból a három nagy hídból, amely összeköti Kijev keleti és nyugati városrészét, a Dnyeper felett.

Támadás érte a főváros erőmű- és közműhálózatát is: Obolon és Darnycija negyedekben akadozik a fűtésrendszer és az ivóvíz-hálózat működése is, több száz háztartás van, ahol egyik sem működik.

Emellett a metróhálózatot is csapás érte: a zöld vonalon nem járnak a földalatti szerelvények néhány állomáson. Több trolibuszt is el kellett terelni.

Valószínű, hogy az oroszok azért a hidakat támadták, mert tegnap Ukrajna is megtámadta a Krími hidat, ma reggel pedig be is szakadt a létesítmény egy szakasza.

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