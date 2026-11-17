A Reuters és az Ipsos hétfőn lezárult közös közvélemény-kutatása szerint Donald Trump amerikai elnök támogatottsága rekordalacsony szint körül stagnál.

A négynapos adatfelvétel eredményei alapján

az amerikaiak mindössze 32 százaléka elégedett Trump elnöki teljesítményével.

Ez az arány immár négy egymást követő Reuters–Ipsos-mérés óta változatlan, miután az államfő megítélése október közepén 31 százalékos mélypontra süllyedt.

Trump népszerűségének idei zuhanásában kulcsszerepet játszott az Iránnal vívott háború, amely az üzemanyagárak drasztikus emelkedésén keresztül súlyosan érintette az amerikai háztartások pénztárcáját. Ez a gazdasági visszaesés végül ahhoz vezetett, hogy a Republikánus Párt a november 3-i félidős választásokon elveszítette a kongresszus feletti irányítást, így januártól a demokraták veszik át a többséget a szenátusban és a képviselőházban is. Magát az iráni háborút a válaszadók mindössze 31 százaléka támogatja.

A felmérés rávilágított arra is, hogy a demokrata szavazók megosztottak a párt kongresszusi vezetésével kapcsolatban. Chuck Schumer szenátusi frakcióvezetőt a saját táborán belül többen ítélik meg negatívan (43 százalék), mint pozitívan (34 százalék), miközben 22 százalékuk még nem is hallott róla. Schumer pozícióját jelenleg párttársa, a marylandi Chris Van Hollen szenátor veszélyezteti, aki kihívóként lép fel vele szemben a frakcióvezetői tisztségért.

A képviselőházi demokrata frakcióvezetőt, Hakeem Jeffriest ezzel szemben jóval kedvezőbben ítélik meg a párt szimpatizánsai, ugyanis 40 százalékuk szimpatizál vele, 29 százalékuk elutasító, 29 százalékuk pedig nem ismeri a nevét.

A republikánus tábor jóval egységesebbnek mutatkozik a saját vezetői mögött, hiszen

a párt híveinek 75 százaléka kedveli Donald Trumpot, JD Vance alelnök esetében pedig ez az arány eléri a 77 százalékot.

Az online végzett, országos reprezentatív kutatásban 1521 felnőtt vett részt, a hibahatár pedig 3 százalékpont körül alakult.

Forrás: Reuters

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