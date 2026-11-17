Világraszóló sikert ünnepelhetnek Kijevben, miután sikeresen összeomlasztották a Krím megszállásának számító jelképet, a Kercsi-szoros felett átívelő híd közúti ágát. Moszkva persze igyekszik tompítani a drámai események súlyát, de a felvételek alapján szinte biztos, hogy ezzel az oroszok nagyon súlyos csapást szenvedtek el, és még évekig is eltarthat, mire helyreállítják a hidat, már amennyiben erre a háborús körülmények lehetőséget adnak. A Krími híd lerombolása ráadásul nem is jöhetett volna rosszabbkor az Kremlnek, éppen a nagy találkozó előtt kell megmagyarázniuk az oroszoknak egy szimbolikusan és hadászati szempontból egyaránt kritikus veszteséget.

Összeomlott a Krími híd

A műveletet a jelentés szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SzBU) hajtotta végre hosszas tervezést követően. Részletesen kifejtették, hogyan jutottak el addig, hogy az oroszok számára létfontosságú utánpótlási útvonal és a szimbolikus átkelő közúti vonalának összeomlását elérjék. A művelet összesen hét lépésből állt, amelyek egymásra épültek. Kezdetben a térségi védelmi rendszereket – radarokat, elektronikus jelzavaró berendezéseket, légvédelmi eszközöket – hatástalanították, majd közvetlen csapásokat hajtottak végre. A művelet során számos, eltérő típusú drónt és rakétát vetettek be, ez pedig végül elhozta a várt sikert: olyan súlyos károkat okoztak a szerkezetben, hogy az a Kercsi-szoros vizébe hullott.

A Kreml évekig a világ egyik legjobban védett építményének nevezte a krími hidat, és hatalmának szimbólumaként állította be. Most az orosz nagyság szimbóluma helyett romos építmények hevernek a tengerfenéken

– közölte erre az SzBU.

Maga Volodimir Zelenszkij elnök is nyilvánosságra hozott felvételeket, amin látható egy olyan videórészlet is, amin feltételezhetően egy Flamingo-5 (FP-5) látható, ahogy megközelíti az átkelőt. Ahogy az államfő fogalmazott, ez volt a hetedik szakasz végeredménye, vagyis a fő csapás. Elmondása szerint a sugárhajtóműves kisméretű Paljanicja drónok feleltek a közúti szakasz elleni támadásokért, míg az FP-5-ös és a Neptune rakéták, valamint a Ruta drónok a vasúti híd elleni műveleteket végezték.

Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraine’s Defense Forces involved, Ukraine’s Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used “Dovbush,” “Vendetta,” “Da Vinci,” “Sichen,” “Mich-2000,” “Ruta,” “Palianytsia,” “An-197,” “FP-1,” “FP-5 Flamingo,” and “R-360 Neptune.” Today, at the key stage, the “Palianytsia” drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while “Neptune” missiles, “Ruta” drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using “Flamingo,” our warriors carried out a precision-guided strike – and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation – and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraine’s defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2026

Az külön kiemelendő, hogy nem egyetlen váratlan nagy hullám érkezett, november 16-án már több kép is keringett a neten a hídon látható becsapódásokról. Apró érdekesség, hogy a felvételeken úgy látszik inkább, mintha az egyébként hatalmas, mintegy 1127 kilogrammos robbanófejjel ellátott FP-5-ös tartana a közúti híd felé is, ami sokkal jobban „adná magát” egy ekkora szerkezet elpusztításához. Az már ekkor látszódott, hogy a „kosárfüles” szerkezetű híd ívei eldeformálódtak és megdőltek (egy elemzés szerint nagyjából 15 fokkal), már ekkor nagyon súlyosnak nézett ki a helyzet, mivel a néhány fokos eldőlés jelentősen ronthatja a teherbíró képességet. A következő csapáshullám aztán meghozta a várt eredményt, a szerkezet a vízben végezte.

Russia’s Prized Kerch Bridge Struck In Ukrainian Drone Onslaught The strategic crossing that connects occupied Crimea to Russia was left with a damaged arch over one of the road spans. https://t.co/BduT2RThig — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) November 16, 2026

Megtorlásra felkészülni

Az eset sokfajta lehetséges forgatókönyv előtt nyitja meg az utat az ellenreakciót illetően, ami az egyik fő kérdést is jelenti. Az egyik oldalról ott van, hogy az oroszok erre most bekeményítenek. A valóság ugyanakkor az, hogy nem igazán látni, hogy pontosan hol tudnák még fokozni a támadásaikat:

Az energetikai infrastruktúrát négy és fél éve szakadatlanul lövik, nem is csinálnak különösebben titkot belőle, hogy ezzel a civil lakosság megtörése a cél.

nem is csinálnak különösebben titkot belőle, hogy ezzel a civil lakosság megtörése a cél. Az elmúlt időszakban már a legfontosabb vizi átkelőket is rendszeresen támadták. Az nem volt meglepetés, hogy a háború kezdeti időszakában bizonyos utánpótlási útvonalakat támadnak, főként az átkelőket – ezt mindkét fél rendszeresen ismételte –, de újabban az oroszok a kijevi közúti hidakat is célba vették. Egyelőre kisebb hatékonysággal, mint az ukránok Krímnél, hiszen az Északi híd még áll, de az ukrán vezetés már kidolgozott egy tervet, hogy a jövőben is át tudjanak kelni a Dnyeperen, ami mutatja, hogy számolnak ennél durvább eshetőséggel is.

Az nem volt meglepetés, hogy a háború kezdeti időszakában bizonyos utánpótlási útvonalakat támadnak, főként az átkelőket – ezt mindkét fél rendszeresen ismételte –, de újabban az oroszok a kijevi közúti hidakat is célba vették. Egyelőre kisebb hatékonysággal, mint az ukránok Krímnél, hiszen az Északi híd még áll, de ami mutatja, hogy számolnak ennél durvább eshetőséggel is. Moszkva szinte már minden fegyverrendszerét „megmutatta” az ukránoknak, lényegében a nukleáris arzenálon túl alig tudni néhány olyan technológiáról, amivel még nem támadtak az országban. Mindez alaposan beszűkítette annak a lehetőségét, hogy milyen félelmetes, elrettentő fegyverrel tudnak újabban előrukkolni. Az ugyanakkor nem kizárt, hogy a korábban már „próbálgatott” Oresnyikot ismételten bevetik.

Az orosz stratégiában éppen ezért nem várható jelentős változás ettől:

továbbra is az ukrán légvédelmi nehézségeket kihasználva törekedhetnek az ország szétbombázására, de ezzel újat nagyon nem tudnak már mutatni.

More footage of the Russian Oreshnik IRBM strike on Lviv Oblast. https://t.co/9f5SLanvsr — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) January 8, 2026

Arra persze számítani lehet, hogy Moszkva most a propagandacélok szempontjából rendkívül jól mutató (vagy legalábbis a mostani drámai kudarcot valamelyest tompító) akciókra fog koncentrálni, és néhány, a Dnyeper felett átívelő hidat vesznek célba. Ezzel annyit el tudnának adni, hogy megtörtént a „visszavágás”. A másik lehetőség, ahogy ezt a Munkács elleni művelet azonnal bizonyította is, hogy kiterjesztik a támadások területét, egyre inkább az ország nyugati részeit is megszórva. Azt itt is hozzá kell tenni, hogy lényegében új dolog nem történik: Moszkva nem először mér csapást Kárpátaljára.

Az orosz kommunikációs csatornák elismerik a veszteséget, elmondják, hogy valóban ledőlt a fő elem, ugyanakkor igyekeznek kisebbíteni ennek a jelentőségét. Már azonnal beindult annak a bizonygatása, hogy a hidat gyorsan helyre fogják állítani, minden vissza fog térni a régi kerékvágásba, nincs itt semmi látnivaló. Persze, ezzel párhuzamosan megjelentek azok a nyilatkozatok is, amelyek a sokkal radikálisabb fellépést támogatják, Vlagyimir Popov orosz légierő-tábornagy például Európát véli az eset mögött, ezért lényegében a NATO megtámadására szólított fel. Azt meg kell jegyezni, hogy korábban a moszkvai megmondóemberek visszatérően többször emlegettek „vörös vonalakat”, de ezek nem vezettek a konfliktus drasztikus fordulatához. Emlékezetes, hogy Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök ilyenkor mindig belengette a nukleáris csapás lehetőségét, de ebből szerencsére soha nem lett semmi. Az

továbbra sem tűnik valószínűnek, hogy a Kreml atomfegyvereket vessen be.

Világraszóló siker

Ukrajna számára ugyanakkor hatalmas sikert jelent a támadás, hiszen az egyik legjobban védett orosz célpontra sikerült megsemmisítő csapást mérniük. Ez elsősorban annak az ékes bizonyítéka, hogy az oroszok hiába zsúfoltak be rengeteg légvédelmi egységet egy rendkívül értékes pont védelme érdekében, az kijátszható. Ráadásul itt már volt is sikeres ellenséges műveletre példa, ezt követően drasztikus intézkedéseket hoztak az oroszok. Először 2022-ben, szintén az ukrán SzBU egy robbanóanyaggal teli teherautót robbantott fel a hídon. Ez kemény ébresztő volt, a Kreml ekkor rendkívül megerősítette a védelmet, ám ennek ellenére is legalább kétszer sikerült az ukránoknak eljutni a szerkezethez és megrongálni azt. Ezek már kisebb hatást gyakoroltak, ugyanakkor

arra felhívták a figyelmet, hogy az oroszok „fala” bizony áttörhető.

Ukraine brought down the Crimean Bridge Russia built for $4–5 billion. If wreckage blocks Kerch Strait, it cuts off Sea of Azov shipping. Russia must supply Crimea over occupied land, where drones hunt every Russian truck. Crimea could face a siege like Leningrad in WWII. 1/ https://t.co/3kZ0LHz6wz — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 17, 2026

Mivel a művelet ekkora kirívó sikert aratott, könnyen meglehet, hogy az SzBU kihasználva az oroszok gyengeségeit, és biztosra mennek: megpróbálják a vasúti hidat is teljesen megsemmisíteni. Amennyiben ez sikerül, akkor logisztikai szempontból jóformán egy zárt szigetté tehetik a Krímet, de erről egy kicsit később.

Tartós gond

Nézzük, hogy mekkora realitása, hogy az orosz mérnöki leleményességnek hála ez újra csak átmeneti kiesésnek bizonyul. A korábbi esetek világossá tették, hogy bizony a hídszerkezet javítása ennél sokkal kisebb sérülések esetén is hosszú időt vett igénybe. 2022-ben már a támadás utáni napokban azonnal nekiugrottak a javítási munkálatoknak, akkor a fő áthidaló elem előtt több útszakasz is a vízbe hullott. Az elemek cseréje után, 2023 februárjára indulhatott meg a közlekedés újra az átkelőn. Akkor a szomszédos vasúti hídon felgyulladt egy éppen áthaladó szerelvény, ez még súlyosabb károkat okozott, a vonatok csak 2023 májusától közlekedhettek újra. Újabb kisebb leállás következett szintén ebben az évben, amikor Sea Baby tengeri drónokkal támadták a hidat. Korlátozásokkal a forgalom hamar elindulhatott, de a teljes helyreállításhoz négy hónap kellett. A fentiek alapján bátran kijelenthető, hogy

a fő áthidaló elem cseréje még békeidőben is hosszú időt venne igénybe, egyelőre nehezen elképzelhető, hogy Moszkva a háború lezárása előtt végre tudja hajtani a műveletet.

Archive footage showing the installation of the Crimean Bridge’s 227-meter road arch span, which collapsed last night following Ukrainian strikes. The 5,500-tonne steel structure was installed between October 11 and 13, 2017. https://t.co/OWnyierAN4 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 17, 2026

A komplex feladat ábrázolásához elég egyszerűen a 2017-es felvételeket megnézni. Akkor a Kreml büszkén hirdette a világraszóló orosz mérnöki teljesítményt. Alaposan dokumentálták, ahogy a mintegy 5500 tonnás elemet egyben a pillérekre emelik, amelyet úsztatással juttattak el a helyére. A videón jól látható, hogy ez valóban nem volt „egyszerű menet”, egy ilyen művelet sikeres végrehajtása háborús környezetben egyenesen lehetetlennek tűnik. Éppen ezért jelenleg

valószínűtlen, hogy Moszkva belátható időn belül megtalálja a megoldást a közúti híd helyreállítására.

A támadásról készült felvételeken látszódik, hogy a közvetlenül a közúti vonal mellett futó vasúti pálya is megsérült. Erről kevesebb szó esik, viszont ez még minden jel szerint áll, így lehetségesnek tűnik, hogy ezen a forgalom tovább mehet, bár a rongálódás mértéke ismeretlen.

Van még egy, kevésbé részletezett aspektusa is a Krími híd leomlásának:

ezzel szinte elérhetetlen lett a hajók számára az Azovi-tenger.

Az elmúlt időszakban a közeli vizek hajózhatóságát már egyébként is jelentősen rontotta, hogy a tengeri drónok ellen akadályok sokaságát helyezték ki, de a fő átívelő elemek alatt a vízi fogalom továbbra is haladhatott tovább. Csakhogy most ide zuhantak be a hatalmas acélelemek, vélhetően veszélyeztetve az áthaladást. Ez a fejlemény nem pusztán a félsziget, hanem a teljes dél-oroszország gazdaságára súlyos hatást gyakorolhat, mivel a Kercsi-szoros kulcsfontosságú vízi kereskedelmi útvonal is volt egyben. Andrij Rizsenko, az ukrán haditengerészet nyugalmazott századosa úgy véli, hogy kézenfekvő megoldásnak a vízbe hulló elemeket egyszerűen felrobbantani, hogy megtisztítsák az utat a hajók előtt, de ez is hosszú időt vehet igénybe, és ameddig ezzel nem végeznek, a hajózás itt megszűnik.

A következmények aggasztóak lehetnek a Krím ellátására nézve az oroszok számára, hiszen mostanra már nyilvánvalóvá vált, hogy a félsziget utánpótlása veszélyben lehet. Erre egyébként maga az ukrán vezérkar is felhívta a figyelmet. A Kercsi-szorosban a kompforgalmat az ukránok módszeresen támadták, ezzel drasztikusan rontva a lehetőségét az ilyen jellegű átkelésnek a szoroson. Felmerül továbbá a szárazföldi híd lehetősége, amely a dél-ukrajnai, orosz megszállás alatt álló területeken keresztül juttatja el az élelmiszert, a fegyvereket és az üzemanyagot a félszigetre. Ez a koncepció a nyáron kapott léket, mivel

az ukránok egyre inkább elérik egyszerű drónokkal ezt a közlekedési folyosót, ezért itt is súlyos károkat okoztak az áthaladó forgalomnak, nem kímélve a teherszállító járműveket sem.

Az ellátási zavarok az üzemanyag és bizonyos élelmiszerek elérhetőségén is meglátszottak. Pedig ekkor még a Krími híd is teljesen állt, most ez is kiesett, ezért várhatóan a következő időszakban újra drasztikus hiányokra lehet számítani. Oroszország éppen ezért súlyos patthelyzetbe került: meg kell oldani a több mint kétmilliós lakosságú félsziget utánpótlását egy új, nagy kapacitású, de veszélytelen útvonalon. Bár korábban már szóba került, annak egyelőre semmi jele nincs, hogy a kínaiak segítségével átfúrnának a Kercsi-szoros alatt, ez tűnik jelenleg a legkézenfekvőbb megoldásnak.

Before we start seeing all the usual — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 17, 2026

Politikailag Vlagyimir Putyin orosz elnöknek nem igazán jön jókor a súlyos kudarc. A Kreml vezetője vélhetően

nyeregben érezhette magát, mivel úgy vélhette, hogy egyre közelebb kerül az ukránok megtöréséhez.

Ezt alátámaszthatta az Egyesült Államok eltávolodása Kijev és Volodimir Zelenszkij álláspontjától, az ukránok légvédelmi lehetőségeinek jelentős beszűkülése, valamint az Abu-Dzabi megbeszélések is, ahol a kiszivárgott információk szerint megismételhette az orosz delegáció az európai biztonsági rendszer teljes átalakítására vonatkozó igényét, lényeges ellentmondás nélkül. Utóbbit visszatérően annak az ékes bizonyítékának tartják, hogy Moszkvának esze ágában sincs leállítani a műveleteket, ezért totálisan lehetetlen, elrugaszkodott ötleteket dobálnak be. Ezzel fenntartják a nyitottság látszatát, de közben ellökik maguktól a valódi előrelépés kényszerét.

Kijev időzítése viszont éppen akkorra esik, amikor Putyin nagy találkozóra készül: a kelet-kínai Sencsenben Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnökkel fog találkozni a napokban. Ellentmondásos állítások jöttek arról, hogy ezen a megbeszélésen szóba kerülhet-e az ukrajnai háború kérdése, mindkét oldal mellett elhangzottak kijelentések. Az orosz elnök vélhetően igyekezett elérni, hogy az ukrán és európai álláspont képviselete nélkül foglaljanak állást Ukrajnával, nyilvánvalóan egy számára kedvezőt. Most ehhez sokkal rosszabb pozícióból indul, mivel

az egész világ számára nyilvánvaló, hogy még a legerősebbnek vélt orosz védelem is áttörhető.

Ezt pedig tudni fogja Trump is, aki közismerten szeret inkább a „győztes oldal mellé állni”, ezért könnyen meglehet, hogy az oroszoknak sokkal hosszabb távú következményeket jelent ez a támadás, mint a Krím fő közúti összeköttetésének elvesztése. Egy dolog egészen biztos, hogy ezt a beavatkozást a katonai szakemberek még hosszasan fogják elemezni, és valószínűleg a legendás „Pókháló-hadművelettel” fogják egy lapon emlegetni.

Címlapkép forrása: Rosavtodor.ru, via Wikimedia Commons