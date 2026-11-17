A CNBC által megszerzett írásos nyilatkozatban Jensen Huang, az Nvidia korábbi vezérigazgatója elismerte, hogy a magánéletében elkövetett súlyos hibáival nehéz helyzetbe hozta a vállalat vezetését, és nem felelt meg azoknak az elvárásoknak, amelyek az Nvidia minden dolgozójára vonatkoznak. Hangsúlyozta, hogy teljes mértékben vállalja a felelősséget a tetteiért, mélyen megbánta a történteket, és mindenben segíti az igazgatótanács független vizsgálatát.
A leköszönt vezető ugyanakkor kiemelte, hogy a távozása óta eltelt napokban rengeteg alkalmazott, befektető, üzleti partner és ügyfél kereste meg közvetlenül azzal a kéréssel, hogy vegye át újra az irányítást. A támogatói azért is tartják ezt szükségesnek, mert a vállalatnak jelenleg rendkívül összetett technológiai, piaci és geopolitikai kihívások közepette kell helytállnia.
Huang a közleményben felidézte, hogy ötvenhárom éve érkezett az Egyesült Államokba, és élete egyik legbüszkébb pillanatának tartja az amerikai állampolgárság megszerzését. Mint írta, az Nvidia az élete fő műve, amely csakis Amerikában jöhetett létre. Hozzátette, hogy
amennyiben a vezetőség úgy ítéli meg, a visszatérése a részvényesek, a munkavállalók, a vállalat és az ország érdekeit szolgálja, megtiszteltetésnek venné, ha újra betölthetné a vezérigazgatói posztot.
A vezetői válság közepette az Nvidia kedden teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését, az igazgatótanács pedig már hivatalosan is keresi a vállalat új vezérigazgatóját.
Többen is kiálltak Huang mellett
Jensen Huang távozása után szinte azonnal széles körű kampány indult a visszatéréséért. A Stand With Jensen nevű kezdeményezéshez többek között Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, Tim Sweeney, az Epic Games vezetője, valamint Amjad Masad, a Replit vezérigazgatója is csatlakozott.
A petíciót november 16-ig már több mint 180 ezren írták alá, köztük több mint 8800-an Nvidia-alkalmazottként és 94 ezren részvényesként azonosították magukat.
A befektetők részéről is komoly nyomás nehezedik az igazgatótanácsra: Brad Gerstner, az Altimeter Capital vezetője és Gavin Baker, az Atreides Management alapkezelője nyílt levélben kérte, hogy a testület ne siessen Huang végleges leváltásával, és a vizsgálat lezárultáig tartsa nyitva a visszatérés lehetőségét.
A korábbi vezérigazgató ráadásul Donald Trump amerikai elnök támogatására is számíthat, aki hétfőn úgy nyilatkozott, hogy nem lenne kifogása Huang visszatérése ellen. Az Nvidia igazgatótanácsa ugyanakkor a legfrissebb sajtóértesülések szerint egyelőre nem mérlegeli a korábbi vezető visszahelyezését.
Ki lehet az utódja az Nvidia élén?
Jensen Huang távozását követően az Nvidia igazgatótanácsa megkezdte az új vezérigazgató keresését, a kiválasztás során belső és külső jelölteket egyaránt mérlegelnek.
A vállalat irányítását átmenetileg Colette Kress pénzügyi igazgató vette át,
aki 2013 óta dolgozik a chipgyártónál, és a vállalat pénzügyeinek, illetve tőkeallokációs stratégiájának egyik meghatározó alakja. (A vezetőváltás különösen pikáns annak fényében, hogy a Wall Street Journal értesülései szerint Huang még augusztusban egy vezetői értekezleten nyilvánosan megalázta Kresst, akit tehetetlennek és a feladata ellátására alkalmatlannak nevezett. A korábbi vezérigazgató azt is a szemére vetette, hogy csupán a pénzügyi számok ismertetésére képes, de stratégiai döntések meghozatalában nem tud érdemi segítséget nyújtani.)
A lehetséges utódok között több név is felmerült. A belső jelöltek közül Kress mellett Ian Buck számít az egyik legtöbbet emlegetett szakembernek: az Nvidia veterán mérnöke kulcsszerepet játszott a CUDA szoftverplatform fejlesztésében, amely a vállalat mesterségesintelligencia-piaci dominanciájának egyik alapját jelenti.
A külső jelöltek közül Rene Haas, az Arm Holdings vezérigazgatója került reflektorfénybe. A Financial Times értesülése szerint az Nvidia igazgatótanácsa már meg is kereste a szakembert, a chipgyártó azonban ezt követően közölte, hogy hivatalosan még egyetlen jelölttel sem kezdett egyeztetéseket. A lehetséges utódokkal kapcsolatos találgatásokba Donald Trump amerikai elnök is beszállt, aki nyilvánosan Tim Cookot, az Apple korábbi vezérigazgatóját nevezte meg kívánatos utódként.
Az igazgatótanács egyelőre nem közölt hivatalos jelöltlistát vagy határidőt az új vezérigazgató kinevezésére.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
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