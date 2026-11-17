Az ügyet jól ismerő hat forrás szerint az NSA Net nevű belső hálózat vált elérhetetlenné. Ez a rendszer kulcsfontosságú a szervezet napi működésében, mivel a munkatársak ezen a felületen keresztül küldik egymásnak a bizalmas információkat.

A névtelenül nyilatkozó informátorok hangsúlyozták, hogy egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy külső behatolás vagy kibertámadás állna a leállás hátterében.

A szakemberek már vizsgálják, pontosan milyen mértékű a probléma. Az ügynökség a hiba elhárításának idejére lépcsőzetes munkakezdést rendelt el az alkalmazottak számára.

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